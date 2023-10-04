Самокаты подвозят к страховке

Россиян могут обязать страховать личные электросамокаты. Такую инициативу обсуждают в Госдуме с лета, сейчас ее одобрил Центробанк. Предполагается, что мера заставит водителей внимательнее относиться к поездке, что в итоге поможет сократить число аварий со средствами индивидуальной мобильности. Насколько идея может быть эффективной? И что для этого потребуется? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Страхование электросамокатов в России уже применяется. Правда, пока такая система работает в кикшеринге. Дополнительная плата автоматически включена в стоимость поездки. Кроме того, компании, предоставляющие средства индивидуальной мобильности в аренду, предлагают клиентам дополнительную страховку.

Транспорт в подобных организациях имеет внутренний номер, а, значит, его можно отследить. Для контроля над частными электросамокатами сначала потребуется их индентификация, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«У частных электросамокатов нет никаких идентифицирующих признаков. Регистрация таких транспортных средств необязательна. Поэтому вопрос идентификации СИМ должен стоять на первом месте, а страховка — уже на втором. Если мы посмотрим на страховое законодательство, то полис может покупать только совершеннолетний гражданин Российской Федерации. То есть это автоматически ограничит возраст человека, который может управлять электросамокатом».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что имеет смысл оформлять страховку в первую очередь для водителей высокоскоростных электросамокатов. Некоторые из них могут разгоняться до 100 километров в час, хотя в марте им установили лимит скорости в 25 километров в час. Именно они и несут особую опасность другим участникам движения. Причем оформлять страховку нужно сразу во время покупки такого транспорта, считает юрист в сфере автострахования Илья Афанасьев:

«В идеале полис конечному пользователю должен оформлять тот, кто продает самокат. Но не так, как это происходит с ОСАГО, потому что некоторые водители автомобилей практикуют покупку поддельных полисов, не веря в институт ОСАГО, не желая переплачивать лишние деньги. Для страхования ответственности водителей средств индивидуальной мобильности нужно, чтобы полис шел в комплекте при покупке».

По данным МВД, число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по сравнению с 2022-м выросло почти в три раза. А в первом полугодии произошло свыше 1 тыс. ДТП. Как отмечают авторы инициативы, в первую очередь мера будет применяться к курьерам, а потом распространится на всех частых водителей.

Компании могут обязать проверять наличие необходимых документов при устройстве сотрудников на работу, поясняет адвокат и управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«Выявляться нарушения будут только после проверки документов соответствующими сотрудниками — ГИБДД либо полиции. Если что-то произойдет, и будет причинен ущерб, то, естественно, будут собирать документы и смотреть. Если у человека не было, допустим, страховки, то в ряде случаев это могло бы повлиять на отягощение вины. Конечно, если сотрудник действует от имени организации, и есть какие-то нарушения, то и организацию уже можно привлечь к ответственности. А для юридических лиц штрафы повышенные».

По данным Ассоциации операторов микромобильности, больше чем две трети ДТП происходило с участием личных самокатов, и только треть — с прокатными.

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Мария Широкова, Елена Тюленева