Самокаты стали пугающими

Больше 70% россиян боятся электросамокатов. В основном их пугает то, что водители таких устройств не соблюдают правила дорожного движения, слишком сильно разгоняются, а также передвигаются в нетрезвом виде, следует из данных совместного исследования компаний BestDoctor и A2 Research. Треть респондентов выступают за обязательное страхование электросамокатов, так как уверены, что дополнительные расходы заставят людей сознательней подходить к вождению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В то же время крупнейшие сервисы кикшеринга уже включают страховки в стоимость поездок. У некоторых игроков она еще и покрывает ущерб третьим лицам. Вместе с тем, по статистике МВД, 70% нарушений совершают владельцы частных самокатов. И обязательная страховка не решит полностью проблему, пролагает главный редактор проекта Truesharing Полина Волкова:

«Недавно была история с опросом горожан в Париже, в котором якобы 90% респондентов проголосовали за запрет самокатов. Но когда стали разбираться, оказалось, что в референдуме приняли участие только те, кто хотел высказаться против. Безусловно, в обществе есть некие опасения, которые очень сильно нагнетаются СМИ.

Если мы говорим про сервисы кикшеринга, с которыми происходит всего 30% аварий, согласно статистике ГИБДД, то у компаний есть базовая страховка, которая уже заложена в цену.

Компании больше следят за правилами, а их электросамокаты соответствуют требованиям и по массе, и по ограничению скорости.

Где есть проблемы, так это в сфере личных средств индивидуальной мобильности. Там совершенно нет никаких жестких правил. Эти устройства могут быть любых габаритов, любых мощностей. И, соответственно, пока не разберемся с этими базовыми задачами, мы не сможем заставить кого-то страховать такие СИМ, потому что никто даже не знает, сколько их.

Тем не менее даже на этом рынке существуют такие программы при покупке в крупных магазинах техники, в которых можно на месте приобрести вместе с устройством страховку, включающую защиту от ущерба».

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты стали относиться к категории средств индивидуальной мобильности. Это предполагает, что они должны соблюдать скоростной лимит в 25 км/ч.

А в июле в ЛДПР объявили, что разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев СИМ обязательно страховать их. Предполагается, что эта система будет работать так же, как и ОСАГО для автомобилей.

Однако автоюрист Сергей Радько отмечает, что для этого придется ставить на учет все электросамокаты, чтобы практически невозможно:

«Для того чтобы ввести страховку для таких устройств, необходимо прежде всего определиться, к какому виду транспорта они относятся. Они не имеют никакой категории, хотя являются транспортными средствами. Потом надо определиться, кто будет страхователем. СИМ нужно будет ставить на учет. Необходимо понимать, кто будет им управлять, можно ли допускать других лиц. То есть прописать все то же самое, как в случае с автомобилем.

Но самая большая проблема с тем, как определять виновника ДТП, потому что вопрос с регистрацией самокатов — это какой-то абсурд. И если у устройства нет номера, то, соответственно, выявить отсутствие страховки невозможно.

Ведь инспекторы ГИБДД, а это именно их компетенция, не могут справиться даже с автомобилями на дороге, хотя все машины стоят на учете, имеют номерные знаки, а все города увешаны видеокамерами».

В конце апреля в Госдуму поступил законопроект, согласно которому владельцев электросамокатов должны обязать ставить свои ТС на учет с помощью портала «Госуслуги». Из документа следовало, что делать это нужно в течение 10 дней после покупки. При этом лично посещать ГИБДД не нужно — номера присвоят автоматически после регистрации.

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Владислав Викторов