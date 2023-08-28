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Коммерсантъ FM
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Париж сворачивает кикшеринг

Нужно ли убирать сервисы аренды самокатов из города

В Совете Федерации предложили запретить электросамокаты в Москве. Сенатор Елена Афанасьева заявила, что «это спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюрьмы». Таким образом сенатор поддержала опыт Парижа. Там с 1 сентября полностью запретят аренду электросамокатов. Ранее на референдуме за это высказались 89% опрошенных горожан. Париж станет первым европейским мегаполисом, где начнет действовать подобная мера.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

По данным Le Figaro, всего с улиц города уберут 15 тыс. единиц транспорта. Три крупнейших частных оператора проведут их техобслуживание, чтобы перенаправить в другие города и за границу. При этом зачастую пользуются электросамокатами туристы, а не местные жители, рассказала собственный корреспондент Le Figaro во Франции Дарья Злотникова:

«Бум электросамокатов с самого начала очень сильно раздражал как парижан, так и власти французской столицы. Поскольку рынок проката был очень хаотичным и довольно слабо структурированным, это сильно сказывалось на облике города и на безопасности дорожного движения.

Какие проблемы существуют в регулировании движения электросамокатов

Несколько лет назад власти добились структурирования кикшеринга, оставили несколько избранных компаний, которые прошли специальный конкурс. С этого момента прокатные самокаты стали числиться за определенными точками парковки, их больше нельзя было оставлять где угодно, и рынок в целом стал гораздо более структурированным, а пользователи гораздо более цивилизованными. Но все-таки не до конца.

Именно поэтому в начале 2023 года парижские власти решились на радикальные меры: провести референдум о том, можно ли оставить электросамокаты в городе или нет. В итоге парижане проголосовали за полное исчезновение прокатных СИМ из города. Но явка при этом была не очень высокая, чуть выше 7%.

С одной стороны, для транспортной ситуации в городе это определенные потери, поскольку Париж активно развивает зеленые виды транспорта, общественный транспорт, и самокаты могли бы быть интересной альтернативой автомобилям, метро и так далее. С другой стороны, многие жители Парижа и даже пригорода пересели на собственные электросамокаты, которые они покупают для того, чтобы ездить на работу и обратно — это довольно удобно, поскольку транспорт Парижа оставляет желать лучшего в виду довольно изношенной инфраструктуры, частых забастовок и так далее. Электросамокаты больше были туристическим аттракционом».

До сих пор в России о полном запрете на электросамокаты в городе не говорили. Однако в Госдуме, например, предлагали ввести права для водителей средств индивидуальной мобильности. Также обсуждается возможность установки номеров на такие устройства и ограничения их скорости на тротуарах до 10 км/ч.

Чаще всего запреты касаются техники, которую сдают в прокат. При этом, по статистике МВД, 70% нарушений совершают владельцы частных самокатов. Серьезный риск для безопасности несут именно личные устройства, поэтому запрет кикшеринга ситуации не улучшит, говорит главный редактор проекта Truesharing Полина Волкова:

«На что это повлияет? На затраты со всех сторон, на ухудшение транспортной доступности, и на то, что операторы, как сообщает Euronews, например, перейдут на велосипеды, то есть в городе станет больше прокатных велосипедов и электровелосипедов, потому что это план компаний, который они будут реализовывать.

Эффективна ли система ограничения скорости для СИМ

Соответственно, транспортная система города будет перестраиваться. И все эксперты, которые анализируют эту ситуацию, говорят о том, что Париж ждет бум на личные электросамокаты. Потому что те, кому нравилось перемещаться по городу на самокате, пойдут и купят его. А личные СИМ гораздо сложнее регулировать, чем арендованные. С кикшеринговыми сервисами город заключает договор. И Париж это делал. Они устанавливают медленные зоны, максимальные скорости. Что они будут делать с личными самокатами, когда любой может заказать себе тот, который разгоняется до 70 км/ч. Посмотрим, как в Париже это будет сделано».

С 1 марта в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты стали относиться к категории средств индивидуальной мобильности. Это предполагает, что они должны соблюдать скоростной лимит в 25 км/ч. Впрочем, владельцев личных устройств мера не касается.

При этом часть регионов вводят целые зоны в городах, где движение электросамокатов запрещено. Такие ограничения действуют, в частности, в Санкт-Петербурге, Сочи и Кисловодске.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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