Что не запрещено, то заблокировано

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов. Доступ к сервису в России ограничивался неоднократно, причем в 2019 году ему удавалось добиться отмены судебной блокировки сайта. Представители истца рассчитывают, что исход дела в их пользу сможет помочь владельцам других ресурсов, блокирующихся схожим методом. Но доказать, что работа VPN нарушается именно на установленном у операторов оборудовании, будет сложно, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с копией искового заявления в Таганский суд Москвы, поданного публичным VPN-сервисом HideMy.name (юрлицо — hidemy.network Ltd. из Белиза) к Роскомнадзору. Истец просит признать незаконной блокировку сайта HideMy.name, осуществляющуюся с июля 2023 года посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о «суверенном рунете» с декабря 2021 года). Истец отмечает, что ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».

В HideMy.name подтвердили “Ъ” отправку иска. Интересы истца в суде представляют адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина и проекта «Роскомсвобода» (объявлен иноагентом) Саркис Дарбинян, сообщили “Ъ” представители проекта. Госпожа Абашина уточнила, что иск подан 3 октября в электронном виде; на момент подготовки материала информация о его регистрации не отобразилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Роскомнадзор не ответил на запрос “Ъ”.

В 2017 году доступ к сайту сервиса (тогда он назывался HideMe.ru) уже блокировался из-за размещенной на нем строки ввода, позволявшей посещать интернет-ресурсы через анонимайзер, без установки дополнительных программ. После того как сервис убрал эту строку, он был разблокирован, однако в 2018 году он был вновь заблокирован по решению Медведевского районного суда Йошкар-Олы. Поводом для этого, согласно иску местного прокурора, стали экстремистские материалы, якобы размещенные на сайте сервиса. HideMy.name удалось оспорить блокировку в суде, в июне 2019 года Роскомнадзор исключил его сайт из реестра запрещенных. Сейчас HideMy.name также пытается оспорить блокировку в Казахстане.

Роскомнадзор прибегает к блокировке не только сайта HideMy.name, но и адресов его VPN-серверов, сказал “Ъ” гендиректор сервиса Маркус Саар: «Нас заблокировали, но не внесли в реестр, не предупредили о нарушении. Не были соблюдены и любые другие регламенты». По его словам, положительным исходом для сервиса «будет хотя бы внесение в реестр по всем правилам и законам».

Если суд встанет на сторону истца, владельцы других сайтов, подвергшихся внереестровой блокировке, «могут в теории воспользоваться решением при оспаривании, ссылаясь на принцип единообразия судебной практики по похожим обстоятельствам», отмечает госпожа Абашина. Она добавляет, что Роскомнадзор составляет «перечень угроз» — то есть поводов к применению ТСПУ — по итогам учений, мониторинга и исследований: «Но как они проводятся, непонятно. По логике за ними должны следовать документы с обоснованиями, но их размещение в открытом доступе не предусмотрено».

В качестве довода о внереестровой блокировке сайта истец приводит экспертизу специалиста ООО «Центр цифровой криминалистики и права» Ильи Яковлева: тот зафиксировал отсутствие сайта в реестре запрещенных, его доступность из других стран, а также блокировку ответа сервера при обращении к нему из России. Однако этого может быть недостаточно, чтобы доказать суду факт блокировки именно посредством ТСПУ, считает руководитель информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский. Технически доказать это можно путем трассировки соединения (получения информации обо всех узлах интернета, через который проходит сетевой запрос) от клиента к серверу и наоборот: «Но истцу придется в обывательских терминах объяснять суду, что такое трассировка, а главное — доказать, что сессия обрывается именно при прохождении через оборудование ТСПУ». Из текста иска, по его мнению, этого не следует.

Юрий Литвиненко