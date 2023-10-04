Брянский губернатор заявил об обстреле четырех районов кассетными боеприпасами
Военные Украины обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, частично разрушены жилые домовладения и хозпостройки, никто не пострадал.
«В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются»,— написал господин Богомаз в Telegram.
У Украины есть свои кассетные боеприпасы, в июле она также получила их от США. В августе власти Белгородской области говорили об обстреле поселка кассетными боеприпасами. Вчера, 3 октября, брянский губернатор заявил, что ими был обстрелян поселок Климово, пострадавших не было.