Гладков: четверо ранены в результате обстрела кассетными боеприпасами из «Града»

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины из «Града» кассетными боеприпасами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

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Пострадавшие госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу, добавил господин Гладков.

По его словам, боеприпасы попали по частным жилым домам и сельскохозяйственному магазину. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.

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