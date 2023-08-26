Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гладков: четверо ранены в результате обстрела кассетными боеприпасами из «Града»

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины из «Града» кассетными боеприпасами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

Предыдущая фотография

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Следующая фотография
1 / 6

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Пострадавшие госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу, добавил господин Гладков.

По его словам, боеприпасы попали по частным жилым домам и сельскохозяйственному магазину. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...