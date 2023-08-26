Гладков: четверо ранены в результате обстрела кассетными боеприпасами из «Града»

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины из «Града» кассетными боеприпасами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина.
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Пострадавшие госпитализированы в Валуйскую центральную районную больницу, добавил господин Гладков.
По его словам, боеприпасы попали по частным жилым домам и сельскохозяйственному магазину. Повреждения получили несколько домов и автомобилей.
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