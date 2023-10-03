Брянский губернатор заявил об обстреле поселка Климово кассетными боеприпасами

Военные Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек, никто не пострадал.

«Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

У Украины есть свои кассетные боеприпасы. Кроме того, в июле США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. В том же месяце Пентагон сообщил, что Киев уже получил их. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неоднократно грозил, что РФ может в ответ использовать аналогичные средства. В августе власти Белгородской области говорили об обстреле поселка кассетными боеприпасами. Военные ВСУ расходятся во мнении об эффективности их применения, писала The New York Times.

Лаура Кеффер