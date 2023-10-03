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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор заявил об обстреле поселка Климово кассетными боеприпасами

Военные Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек, никто не пострадал.

«Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

У Украины есть свои кассетные боеприпасы. Кроме того, в июле США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. В том же месяце Пентагон сообщил, что Киев уже получил их. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неоднократно грозил, что РФ может в ответ использовать аналогичные средства. В августе власти Белгородской области говорили об обстреле поселка кассетными боеприпасами. Военные ВСУ расходятся во мнении об эффективности их применения, писала The New York Times.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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