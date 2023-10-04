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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: ясность по продлению зерновой сделки может наступить к концу года

Ясность по вопросу о возможном возобновлении действия зерновой сделки может наступить к концу нынешнего года, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Турции, знакомый с деталями переговоров по черноморской зерновой инициативе.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время прогресса в отношении пролонгации зерновой сделки и возвращения России к участию в соглашении не наблюдается. По данным источника, ожидается, что ситуация с переговорным процессом по зерновой сделке прояснится лишь в ноябре-декабре текущего года.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября российский президент Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Александр Кислов

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