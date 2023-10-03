Сенатор Шейкин: VPN-сервисы смогут заблокировать в России с 1 марта 2024 года

Сенатор Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. При этом глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ведомство уже имеет такое право.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах»,— сказал госагентству «РИА Новости» зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам сенатора, речь идет о VPN-сервисах, которые обеспечивают доступ, например, к социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По мнению господина Шейкина, «особо важно ограничить доступ» россиян к продуктам Meta.

После этого депутат Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор уже обязан применять блокировать VPN-сервисы при таких нарушениях. Депутат предположил, что сенатор имел в виду совсем другую инициативу. «Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон (не фильтруют запрещенную информацию)»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

В конце сентября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев говорил, что в России не будут наказывать за использование VPN-сервисов, заблокированных за неисполнение требований российских законов.

Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».

Анастасия Ларина