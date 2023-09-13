Принтер зажевал инструкцию

Роскомнадзор еще не начал блокировать страницы о способах обхода установленных им интернет-ограничений, как предложило Минцифры в начале сентября, но рынок уже готовится к новому регулированию. Так, к началу недели со справочного раздела сайта производителя роутеров Keenetic пропали статьи, описывающие настройку выхода в интернет через популярных VPN-провайдеров Surfshark и Xeovo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эти разделы справки, согласно сохранившимся копиям, состояли из технических инструкций и не описывали явным образом, что настройки помогут обойти блокировки Роскомнадзора. Ссылки еще есть в Google, но при попытке посетить их сайт запрашивает данные учетной записи Keenetic, а затем отказывает в доступе. В компании сказали “Ъ”, что материалы закрыты «на редактирование и переработку, потому что их содержимое перестало быть применимым и актуальным». Это нетипично для Keenetic — производитель обычно сохраняет даже статьи, касающиеся старого оборудования.

Учитывая, что пользователи из России раньше жаловались на проблемы с работой VPN-сервисов Surfshark и Xeovo, нельзя исключать, что статьи действительно будут просто отредактированы — как минимум, в части перечисленных сервисов. Но есть шанс и на то, что предложение Минцифры примет форму закона, а производитель роутеров не хочет рисковать. В таком случае складывается достаточно грустная картина: администраторы сайтов и форумов технической тематики, например, «Хабр», опасаясь блокировки всего сайта, могут перестраховаться и запретить любое обсуждение VPN (вполне легитимной, кстати, технологии, исходно предназначенной для создания корпоративных сетей) или других технологий обхода блокировок.

За последними, кстати, не всегда стоит Роскомнадзор. Многие поставщики продуктов и услуг сами блокируют любые подключения со стороны российских клиентов (см. “Ъ” от 21 июля) — будь то системный администратор, которому нужно получать заблокированные в России обновления ПО, или геймер, пытающийся восстановить доступ к онлайн-играм. Именно они выступают основными читателями технических инструкций, подобных тем, что были удалены с сайта Keenetic. Но будут ли их намерения учитывать сотрудники Роскомнадзора, которым нужно выявлять как можно больше запрещенных страниц, и владельцы российских сайтов, пытающиеся защититься от чиновников?

Между тем чистка интернета от описаний способов обхода блокировки вряд ли всерьез скажется на обороте информации среди обывателей. Многие россияне уже хорошо понимают, что VPN — неважно, какой и как настроенный — поможет обойти блокировку, а дальше будет достаточно первой ссылки из поиска по магазину приложений.