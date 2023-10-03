Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Налогам добавляют прогрессии

О чем говорится в законопроекте об изменении НДФЛ

Налог в 35% для самых богатых и 0% — для необеспеченных россиян: в Госдуму внесли законопроект о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ. Авторы законопроекта из ЛДПР предлагают вообще не облагать сбором тех, кто зарабатывает менее 360 тыс. руб. в год, 13-процентная ставка должна применяться при заработке до 5 млн руб. Доход до 10 млн руб. предполагает фиксированный налог в 603 тыс. руб. и 15% от суммы, превышающей 5 млн руб. Предполагается, что больше всех заплатят граждане с доходом более 100 млн руб. — 35% от превышения этой суммы плюс 26 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Между тем сборы с граждан с доходами, для которых предлагают самую высокую ставку налога, не перекроют потери бюджета от отсутствия других отчислений, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Там же, по большому счету, поступления копеечные получаются. Количество людей, которые получают доход свыше многочисленных миллионов, очень мало, да и собрать с них вряд ли что-то получится.

Так что такая прогрессия, которая возникает в конце этой шкалы, ничего не даст с точки зрения доходов.

Нулевая ставка — это тоже давно известное из экономической теории предложение, что бедные должны исключаться из обычного подоходного налогообложения. Но в массе этих людей гораздо больше, чем тех, кто будет компенсировать эти выпадающие доходы.

Так что, думаю, это непроходная инициатива. Скорее, следует серьезнее повышать ставку по средним доходам, и тогда хоть кто-то в это сито попадет».

Налоговая служба оценила эффективность ЕНС

По словам автора законопроекта, прогрессивная шкала налогов позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства.

С 2021 года в России действует повышенный налог — 15% — для граждан, чьи доходы превысили 5 млн руб. в год. В Минфине заявляли об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшее время.

Делать ее более прогрессивной сейчас — не лучшее решение, согласен доктор экономических наук Сергей Смирнов:

«Я бы сказал, что это, скорее, попытка одной из наших партий отметиться на фоне избирателей. Если оценивать инициативу с социальной точки зрения, то частично эта идея уже реализована, ведь ставка в 15% у нас сейчас действует по доходам от занятости.

Каким будет НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Кроме того, облагаются налогом доходы по дивидендам от вкладов свыше 1 млн руб. и по облигациям федерального займа. Вместе с тем, чем меньше финансовый интерес, тем больше инициативы населения по уходу в тень. Мы прекрасно помним, как в девяностые годы это происходило».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что обсуждать этот вопрос преждевременно до тех пор, пока сами депутаты не проведут дискуссии. Прогрессивная шкала налогообложения действовала в России до 2001 года — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...