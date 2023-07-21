Релокантов уравняли с резидентами

Госдума приняла закон о налогах для релокантов, он касается людей, которые работают на российскую компанию по трудовому договору, но провели на родине менее 183 дней. С 1 января 2024 года ставка НДФЛ для них составит 13% или 15%, как и для резидентов. А в 2025-м норма заработает в отношении релокантов-фрилансеров, правда, им резидентство нужно будет сохранить, а деньги получать на российские счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом изначально депутаты хотели обложить уехавших граждан 30-процентным налогом. В таком виде законопроект внесли в Госдуму в апреле 2023-го, но отозвали буквально через сутки. Новая версия появилась в конце мая.

Почему власти пошли на такой шаг? Налоговый юрист Наталья Кордюкова полагает, что, повысив налог, государство в итоге потеряло бы больше. Хотя, по ее словам, есть риск, что для некоторых россиян ставки все равно серьезно вырастут:

«Я бы исходила из того, что в принципе победил здравый смысл.

Многие из уехавших граждан являются весьма высококвалифицированными специалистами. Даже если они работают из-за рубежа на российскую компанию, то продукт остается здесь.

Если создать слишком невыгодные условия налогообложения, из-за которых сотрудник вынужденно порвет отношения с Российской Федерацией, в таком случае сам продукт оставаться внутри страны не будет. Наверное, это все-таки не очень хорошо скажется на общей конкурентности государства.

Что касается двойного налогообложения, то, видимо, список стран, с которыми у России есть договоренности об его устранении, будет пересмотрен. Мы его ждем по меркам текущей быстроменяющейся действительности уже достаточно давно. С теми государствами, с которыми эти соглашения будут все-таки аннулированы, работнику в какой-то момент придется платить двойную ставку».

По закону человек утрачивает налоговое резидентство, если проводит за границей 183 дня. Следить за статусом сотрудников приходилось работодателям, но теперь их фактически избавили от этой обязанности, отметил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Кроме как смотреть отметки в паспорте, глобально других вариантов отслеживать сроки пребывания не придумано еще. Компаниям приходилось ежемесячно или на более длительном сроке просить сотрудников прислать эту информацию. А дальше работодатель нес связанные с этим риски, потому что налоговая могла посчитать, например, что он неправильно посчитал деньги или как-то неправильно квалифицировал статус сотрудника.

Так что если говорить про те поправки, которые касаются трудовых договоров, то они как раз снимают головную боль с компаний, потому что теперь будет неважно — является ли человек резидентом или нет, ставка все равно находится на уровне 13-15%. Таки образом административные издержки должны понизиться».

Повышение налога для россиян, покинувших страну, обсуждалось еще летом 2022 года, но глава Минфина Антон Силуанов говорил, что от этой идеи, скорее всего, откажутся. Зато ее поддерживали парламентарии. В обеих палатах говорили о различных ограничениях для уехавших, в том числе о повышении налогов.

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Илья Сизов