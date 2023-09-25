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Коммерсантъ FM
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На хорошем счету

Налоговая служба оценила эффективность ЕНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) на расширенном заседании коллегии в понедельник отчиталась о разрешении проблем с единым налоговым счетом. Глава ведомства Даниил Егоров констатировал завершение переходного периода внедрения этого механизма и обнародовал промежуточные оценки его эффективности. Это прежде всего сокращение количества платежей налогоплательщиков в 1,7 раза и суммы невыясненных поступлений в бюджеты почти в 24 раза. ФНС обещает и далее трудиться над снижением административной нагрузки на бизнес и граждан — за счет оптимизации порядка истребования документов у плательщиков и анализа причин возникновения конфликтных ситуаций при досудебных разбирательствах.

Глава ФНС Даниил Егоров

Глава ФНС Даниил Егоров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ФНС Даниил Егоров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ФНС подвела итоги работы в январе—августе, одним из ключевых событий этого периода стал переход на систему единого налогового счета (ЕНС). Речь, напомним, идет о внедренной с начала года системе формирования баланса всех начислений и платежей налогоплательщика. Отправляемые бюджетам деньги перечисляются на единый счет в казначействе (с указанием лишь суммы и ИНН плательщика), а налоговые органы сами распределяют их в счет уплаты всех налогов. Старт ЕНС гладким не получился — часть предпринимателей столкнулась с отражением в своих личных кабинетах необоснованной задолженности. После этого ФНС на время закрывала доступ к информации о расчетах с бюджетом, также вводился мораторий на взыскание недоимки до окончания сверки между налогоплательщиками и налоговиками.

Сейчас, по данным ФНС, личные кабинеты всех пользователей открыты. Это — 51 млн физлиц, 3,7 млн индивидуальных предпринимателей, 1,7 млн организаций.

До конца года, по словам главы службы Даниила Егорова, приоритетной задачей остается обеспечение бесперебойного функционирования системы, а также работа над визуализацией данных.

Назван в понедельник и промежуточный результат от внедрения ЕНС — сокращение количества платежей в 1,7 раза (с 205 млн до 119,5 млн), невыясненных платежей в 23,6 раза (с 612 млрд руб. до 25,9 млрд руб., а в планах, пояснил Даниил Егоров, довести этот показатель «до уровня погрешности»). Также снизилась доля налоговых уведомлений с ошибками — с 13% до 4,6%, и количество должников перед бюджетами — на 16% в целом и на 53% отдельно по юридическим лицам.

Нагрузку на налогоплательщиков ФНС в этом году сокращала и за счет снижения количества выездных проверок: если за первое полугодие прошлого года речь шла о 5,5 тыс., то теперь — о 2,8 тыс.

При этом сумма доначисленных платежей на одну результативную проверку выросла с 47 млн до 64 млн руб. Всего по результатам контрольной работы ведомства доначислено 182 млрд руб. против 187 млрд руб. годом ранее. Более половины этих поступлений — около 100 млрд руб.— обеспечено самостоятельным уточнением обязательств налогоплательщиками. Даниил Егоров пообещал продолжить оптимизацию истребования документов при проведении проверок. За первое полугодие количество требований сокращено на 24% год к году, до 2 млн.

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В части досудебного регулирования разногласий с инспекциями в первом полугодии поступило на 20% меньше жалоб — 24,6 тыс. с суммой оспариваемых требований в 398 млрд руб. 46% жалоб удовлетворены (плюс 10% к прошлому году) — эти случаи, как следовало из выступления Даниила Егорова, теперь необходимо проанализировать, чтобы выявить источники проблем — надо ли менять методологию или предлагать правки законодательства, чтобы подобных конфликтных ситуаций не возникало.

Евгения Крючкова

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