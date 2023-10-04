С ограниченным местом годности
Новые вакцины могут осложнить кошкам и собакам выезд за рубеж
После прошлогоднего сокращения импорта в Россию поставки вакцин для кошек и собак по итогам января—июня 2023 года выросли втрое. Эксперты объясняют это тем, что дистрибуторы торопились запастись препаратами перед вступлением в силу новых правил ввода их в оборот. Прежний лидер этого сегмента американская MSD Animal Health потеряла свою долю, а чешская Bioveta, практически не продававшая в России свои вакцины до 2022 года, напротив, нарастила ее. Однако россияне могут столкнуться с трудностями при вывозе за рубеж своих питомцев, привитых некоторыми вакцинами Bioveta, как, впрочем, и российскими.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В январе—июле 2023 года зарубежные производители вакцин для домашних животных поставили на рынок РФ 10,7 млн доз, что втрое больше год к году, следует из данных RNC Pharma. При этом 45,8% всех поставок пришлось на чешскую Bioveta, выпускающую комплексные вакцины — «Биокан» для собак и «Биофел» для кошек. Поставки «Биокана» выросли в 140,9 раза год к году, «Биофела» — в 64,7 раза. За те же периоды 2021–2022 годов большую часть рынка — 66,5% и 56,6% соответственно — занимала американская MSD Animal Healthcare со своей вакциной «Нобивак». В январе—июле текущего года поставки этого средства, по данным RNC Pharma, сократились в 5,8 раза, до 348 тыс. доз.
Основные поставщики импортных вакцин для домашних животных в РФ (млн доз)
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Источник: RNC Pharma.
Похожие данные и у Россельхознадзора. Как сообщили “Ъ” в ведомстве, объем ввоза «Нобивака» в 2022–2023 годах упал в десять раз по сравнению с 2021 годом, до 525 тыс. доз. А импорт чешских вакцин Bioveta в 2023 году вырос до 5,8 млн доз.
Рост поставок может быть связан с тем, что производители готовились к новым требованиям по вводу ветеринарных препаратов в оборот и делали запасы, предполагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С 1 сентября 2023 года компании, чьи площадки не прошли проверку требованиям GMP (соответствие международным производственным стандартам), не смогут поставлять препараты в РФ.
Директор по продажам и развитию бизнеса Bioveta в России Сергей Разенков подтверждает, что компания целенаправленно сформировала дополнительный товарный запас до момента получения сертификата о соответствии GMP. В августе этого года Bioveta было отказано в получении сертификата, компания будет проходить процедуру заново, сообщал ранее «Фармвестник».
Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; включает MSD Animal Healthcare, Boehringer Ingelheim, Zoetis) Сергей Жаворонков говорит, что из-за новых требований с сентября в Россию не может быть ввезена ни одна зарубежная вакцина, поэтому сейчас реализуются запасы, сделанные дистрибуторами заранее. По его словам, по итогам 65 российских инспекций на предприятиях участников ассоциации только в 24% случаев были выданы сертификаты о соответствии GMP. На устранение замечаний нужно время, добавляет эксперт. В Россельхознадзоре утверждают, что производители снизили объемы поставок по своей инициативе. В MSD Animal Healthcare на запрос “Ъ” не ответили.
В сетях ветклиник «Четыре лапы», Vet Union, Vet City, «БиоВет» сообщили, что в наличии есть вакцины от Bioveta и российские препараты. В двух из них уточнили, что питомцев можно привить «Эуриканом» от немецкой Boehringer Ingelheim. В этой компании сообщили “Ъ”, что поставки в РФ вакцин находятся на уровне, сопоставимом с прошлогодним.
Российские компании, в свою очередь, нарастили производство своих вакцин. За январь—август этого года они выпустили около 8 млн доз, сообщили в Россельхознадзоре. Так, «Ветбиохим» на фоне ухода зарубежных производителей и роста мощностей увеличил в первом полугодии 2023 года выпуск вакцин для мелких домашних животных на 30% год к году, а продажи отдельных препаратов в натуральном выражении — в пять-шесть раз, сообщили в компании.
Но ввоз в ряд стран животных, привитых российскими вакцинами и частично препаратами Bioveta, может быть затруднен, предупреждает президент Российской ассоциации практикующих ветврачей Сергей Середа. В Bioveta говорят, что не встречали таких проблем. Сейчас, отмечает главный врач сети Vet Union Ольга Михеева, в большую часть стран можно заехать с питомцами, привитыми «Эуриканом».