С ограниченным местом годности

После прошлогоднего сокращения импорта в Россию поставки вакцин для кошек и собак по итогам января—июня 2023 года выросли втрое. Эксперты объясняют это тем, что дистрибуторы торопились запастись препаратами перед вступлением в силу новых правил ввода их в оборот. Прежний лидер этого сегмента американская MSD Animal Health потеряла свою долю, а чешская Bioveta, практически не продававшая в России свои вакцины до 2022 года, напротив, нарастила ее. Однако россияне могут столкнуться с трудностями при вывозе за рубеж своих питомцев, привитых некоторыми вакцинами Bioveta, как, впрочем, и российскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе—июле 2023 года зарубежные производители вакцин для домашних животных поставили на рынок РФ 10,7 млн доз, что втрое больше год к году, следует из данных RNC Pharma. При этом 45,8% всех поставок пришлось на чешскую Bioveta, выпускающую комплексные вакцины — «Биокан» для собак и «Биофел» для кошек. Поставки «Биокана» выросли в 140,9 раза год к году, «Биофела» — в 64,7 раза. За те же периоды 2021–2022 годов большую часть рынка — 66,5% и 56,6% соответственно — занимала американская MSD Animal Healthcare со своей вакциной «Нобивак». В январе—июле текущего года поставки этого средства, по данным RNC Pharma, сократились в 5,8 раза, до 348 тыс. доз.

Основные поставщики импортных вакцин для домашних животных в РФ (млн доз) Выйти из полноэкранного режима Производитель Январь—июль 2021 года Январь—июль 2022 года Январь—июль 2023 года Bioveta Не поставлялось 0,052 4,88 Boehringer Ingelheim 0,638 0,886 0,902 Zoetis 0,641 0,109 3,01 MSD Animal Health 3,71 2,02 0,348 Virbac 0,597 0,5 1,5 Всего 5,58 3,56 10,64 Открыть в новом окне Источник: RNC Pharma.

Похожие данные и у Россельхознадзора. Как сообщили “Ъ” в ведомстве, объем ввоза «Нобивака» в 2022–2023 годах упал в десять раз по сравнению с 2021 годом, до 525 тыс. доз. А импорт чешских вакцин Bioveta в 2023 году вырос до 5,8 млн доз.

Рост поставок может быть связан с тем, что производители готовились к новым требованиям по вводу ветеринарных препаратов в оборот и делали запасы, предполагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С 1 сентября 2023 года компании, чьи площадки не прошли проверку требованиям GMP (соответствие международным производственным стандартам), не смогут поставлять препараты в РФ.

Директор по продажам и развитию бизнеса Bioveta в России Сергей Разенков подтверждает, что компания целенаправленно сформировала дополнительный товарный запас до момента получения сертификата о соответствии GMP. В августе этого года Bioveta было отказано в получении сертификата, компания будет проходить процедуру заново, сообщал ранее «Фармвестник».

Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ; включает MSD Animal Healthcare, Boehringer Ingelheim, Zoetis) Сергей Жаворонков говорит, что из-за новых требований с сентября в Россию не может быть ввезена ни одна зарубежная вакцина, поэтому сейчас реализуются запасы, сделанные дистрибуторами заранее. По его словам, по итогам 65 российских инспекций на предприятиях участников ассоциации только в 24% случаев были выданы сертификаты о соответствии GMP. На устранение замечаний нужно время, добавляет эксперт. В Россельхознадзоре утверждают, что производители снизили объемы поставок по своей инициативе. В MSD Animal Healthcare на запрос “Ъ” не ответили.

В сетях ветклиник «Четыре лапы», Vet Union, Vet City, «БиоВет» сообщили, что в наличии есть вакцины от Bioveta и российские препараты. В двух из них уточнили, что питомцев можно привить «Эуриканом» от немецкой Boehringer Ingelheim. В этой компании сообщили “Ъ”, что поставки в РФ вакцин находятся на уровне, сопоставимом с прошлогодним.

Российские компании, в свою очередь, нарастили производство своих вакцин. За январь—август этого года они выпустили около 8 млн доз, сообщили в Россельхознадзоре. Так, «Ветбиохим» на фоне ухода зарубежных производителей и роста мощностей увеличил в первом полугодии 2023 года выпуск вакцин для мелких домашних животных на 30% год к году, а продажи отдельных препаратов в натуральном выражении — в пять-шесть раз, сообщили в компании.

Но ввоз в ряд стран животных, привитых российскими вакцинами и частично препаратами Bioveta, может быть затруднен, предупреждает президент Российской ассоциации практикующих ветврачей Сергей Середа. В Bioveta говорят, что не встречали таких проблем. Сейчас, отмечает главный врач сети Vet Union Ольга Михеева, в большую часть стран можно заехать с питомцами, привитыми «Эуриканом».

Полина Гриценко