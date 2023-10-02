Carlsberg выливает «Балтику»

Пивоваренная компания «Балтика» опасается, что Carlsberg Group, контролировавшая этот актив до лета 2023 года, попытается лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg. Российская компания, стремясь сохранить эти наиболее востребованные у потребителей марки в своем портфеле, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгать с ней лицензионное соглашение. После передачи властями РФ российского бизнеса Carlsberg во временное управление Росимуществу группа обещала пойти на «ответные шаги». Но “Ъ” не удалось найти подтверждение действиям датской стороны, направленным на оспаривание прав на Tuborg и Kronenbourg. Юристы допускают, что Carlsberg инициирует такой процесс в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlsberg Breweries A / S Фото: Carlsberg Breweries A / S

Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании для лишения «Балтики» прав на часть глобальных брендов. Это следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 сентября 2023 года, куда «Балтика» обратилась с заявлением о запрете Carlsberg инициировать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения. Также компания просила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как установленная соглашением «подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб». Суд в принятии обеспечительных мер отказал.

«Балтика», которая до лета 2023 года контролировалась Carlsberg, управляет в РФ восемью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков, что соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал; бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.). В июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей датской группы в «Балтике» во временное управление Росимуществу (см. “Ъ” от 16 июля). Президентом «Балтики» был назначен ее основатель Таймураз Боллоев. Тогда же в Carlsberg заявляли, что оценят последствия передачи бизнеса «Балтики» Росимуществу и предпримут необходимые ответные шаги. Однако “Ъ” не удалось обнаружить в датских судах информацию о возможных исках Carlsberg с требованием отозвать лицензии у «Балтики». В самой группе 29 сентября заявили “Ъ”, что не предпринимали никаких юридических действий на этот счет и пока не могут подробно комментировать тему. В «Балтике» комментарий не предоставили.

Собеседник “Ъ” на пивном рынке считает логичными возможные попытки Carlsberg лишить «Балтику» глобальных брендов. Вероятно, Carlsberg действительно намеревается обратиться в суд Дании с соответствующим иском, что и послужило основанием «Балтики» защищаться в российском суде, считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. По его словам, часть лицензий, например на Tuborg, истекает 31 декабря 2023 года и автоматически прекратится, а часть продолжает действовать. Возможно, предполагает юрист, расторжение рамочного соглашения автоматически влечет за собой прекращение всех действующих лицензий «Балтики» на товарные знаки. По словам господина Суворова, при наличии запрета российского суда на ведение разбирательства в Дании результаты споров в суде этой страны о расторжении рамочной лицензии не должны признаваться и исполняться в России. Соответственно, Роспатент не сможет принять заявления Carlsberg об одностороннем расторжении лицензий и вносить соответствующие записи, говорит юрист.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что вынужденный отказ от использования части глобальных брендов Carlsberg может повлиять на продажи «Балтики», но у компании есть возможность оперативно подобрать замену маркам. AB InBev Efes, указывает господин Хавский, заменила ряд брендов, например Leffe на Abbe, что вряд ли существенно сказалось на доле компании. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин отмечает, что Leffe на российском рынке был уникальным по вкусу напитком, потому смена на схожий Abbe и могла пройти безболезненно. А Tuborg — стандартное пиво, которое потребитель во многом выбирает именно из-за популярного бренда, потому замена может оказаться сложной задачей, говорит он. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что «Балтика», очевидно, не готова терять права на раскрученные марки, но для разрешения ситуации ей, возможно, придется создать новые местные бренды на замену.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург