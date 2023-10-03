«По мнению следствия, я являюсь великим конспиратором»

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву в виде заключения под стражу. Ранее районный суд заменил экс-мэру, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, домашний арест на содержание в СИЗО из-за допущенных им нарушений. Сторона защиты на заседании 3 октября указала на необоснованность решения. По мнению адвокатов, их подзащитный не покидал место жительства, а проблемы были в следящем оборудовании. В интернет выходил не Олег Бекмеметьева, а его супруга, которая собирала положительные характеристика на мужа и искала работу. Переписка в мессенджерах велась про необходимость купить перцы и корм для собаки, уточнил сам господин Бекмеметьев. С предъявленным обвинением он не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

3 октября Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, на постановление Индустриального районного суда, который ранее изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 25 ноября.

Как указывала ранее сторона обвинения, Олег Бекмеметьев нарушил условия содержания под домашним арестом, а именно общался со свидетелями по уголовному делу, пользовался интернетом и «систематически покидал место отбытия домашнего ареста». Поэтому 22 сентября Индустриальный районный суд постановил заключить его под стражу.

На судебном заседании 3 октября адвокаты Олега Бекмеметьева заявили, что для содержания под стражей нет оснований и просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий, домашний арест или залог в 1 млн руб. Они указали, что их подзащитный не покидал дом, а имели место сбои в оборудовании. На территории установлены камеры видеонаблюдения, и у бывшего мэра не было необходимости покидать жилище.

По поводу общения со свидетелем адвокаты отметили, что на тот момент господин Найдин, с которым Олег Бекмеметьев разговаривал у себя на крыльце, не имел статуса свидетеля, а их беседа касалась собрания жителей их поселка. На это собрание ходила супруга Бекмеметьева.

Адвокат Нана Парулава напомнила, что ее подзащитный проживает вместе с супругой и матерью, которым использование интернета не запрещено. Пояснения дал и сам Олег Бекмеметьев, участвовавший в заседании посредством видеосвязи.

«По мнению следствия, я являюсь великим конспиратором, здесь так и написано "умело конспирируясь, вел переписку не от своего имени с устройств связи своих родственников". Уверяю уважаемый суд, что моя супруга и мама вели переписку в мессенджерах. Супруга просила помочь дать характеристики с предыдущих мест работы, а также помощи в трудоустройстве, поскольку она у нас в семье осталась единственной, кто обеспечивает доход семьи. Мама на пенсии, я — безработный. Мама в своей переписке также обращалась к моей супруге на чисто бытовые вопросы, с просьбой купить 2-3 болгарских перца и корм для собак»,— рассказал господин Бекмеметьев.

Еще раз в интернет выходили его домочадцы 15 августа, чтобы произвести выплаты по ипотечному и потребительскому кредитам. «Чтобы не испортить кредитную историю, ежемесячный платеж должен осуществляться в установленные сроки. И моя мама, и моя супруга знают логин и пароль, чтобы осуществлять платежи»,— пояснил Олег Бекмеметьев.

Заслушав мнения сторон, Верховный суд Удмуртии признал обоснованными выводы суда первой инстанции о неоднократном нарушении Олегом Бекмеметьевым условий исполнения меры пресечения и оставил в силе постановление районного суда, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. Сторона защиты планирует подавать кассационную жалобу.

Напомним, бывшего мэра задержали в июле 2023 года по обвинению в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2021 году он передал в собственность строительной компании земельный участок, находившийся в государственной и муниципальной собственности. Свою вину он не признал. Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска с осени 2018 года и оставил его в конце мая 2023 года. Тогда он сообщал, что переходит на другую работу.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя уголовное дело в отношении бывшего градоначальника, выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, и отметил, что перед законом все равны. 5 сентября на сессии гордумы господин Бречалов просил депутатов требовать открытого расследования. Он отметил, что Олег Бекмеметьев за 4,5 года многое сделал для города и «все понимают, что это расстрельная должность».

В конце сентября Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение по мере пресечения в виде домашнего ареста по другому фигуранту дела — прокурору Октябрьского района Ижевска Николаю Пушину. Он был задержан в конце августа по обвинению в пособничестве в злоупотреблении должными полномочиями (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что, действуя в интересах главы Ижевска, с мая по август 2021 года Николай Пушин содействовал ему в злоупотреблении должностными полномочиями при незаконной передаче без проведения торгов земельного участка, принадлежащего муниципалитету. Участок площадью 1 927 кв.м был предоставлен ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», говорилось в сообщении прокуратуры Удмуртии.

Михаил Красильников, Григорий Кудреватых

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