В дело бывшего мэра добавили фигуранта

В Удмуртии по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева задержали прокурора Октябрьского района города Николая Пушина. Следствие считает, что он занимался пособничеством экс-мэру при незаконной передаче земельного участка строительной компании. Прокурора отправили под домашний арест, в июле аналогичную меру пресечения избрали и для Олега Бекмеметьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин задержан по обвинению в пособничестве в злоупотреблении должными полномочиями (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, следствие считает, что, действуя в интересах главы Ижевска, с мая по август 2021 года он содействовал ему в злоупотреблении должностными полномочиями при незаконной передаче без проведения торгов земельного участка, принадлежащего муниципалитету. Участок площадью 1 927 кв.м был предоставлен ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», говорится в сообщении надзорного органа.

Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели 30 августа на заседании Индустриального районного суда Ижевска. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества, обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий, отмечая, что скрываться и оказывать давление на следствие он не намерен.

Тем не менее, с учетом обстоятельств дела и тяжести инкриминируемого преступления суд отправил Николая Пушина под домашний арест до 29 октября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений.

Напомним, 26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест бывшего главу города Олега Бекмеметьева. Он был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Тогда сообщалось, что дело связано с передачей в 2021 году в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности. Других подробностей не было. Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска с осени 2018 года и оставил его в конце мая 2023 года. Тогда он сообщал, что переходит на другую работу.

В начале июля в анонимных телеграм-каналах появилась фотография Олега Бекмеметьева из ижевского аэропорта вместе с людьми с форме. Утверждалось, что якобы сотрудники УФСБ задержали его для беседы. В УФСБ эту информацию не комментировали, до самого Олега Бекмеметьева дозвониться не удалось.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя задержание бывшего мэра, отметил, что перед законом все равны, и выразил уверенность, что правоохранительные органы тщательно разберутся и дадут объективную оценку ситуации.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Собственниками являются Олег Бушмакин и Елена Третьякова. Компания находится под управлением ООО «Ресурс», 58,5% его принадлежит Олегу Бушмакину. «Ресурс» занимается возведением многоквартирных домов.

В августе 2021 года на сайте администрации Ижевска было опубликовано постановление о назначении и проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Первомайском районе. В документе отмечается, что обсуждения проводятся на основании заявления, поступившего от ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», для размещения многоквартирного жилого дома. В общественных обсуждениях никто участия не принял, соответственно предложений и замечаний не поступило. В заключении от 16 сентября 2021 года указано, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Первомайском районе не противоречит градостроительным регламентам.

Михаил Красильников