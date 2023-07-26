Глава Удмуртии о задержании Олега Бекмеметьева: все равны перед законом

Задержание бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов. Его слова приводит пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Фото: vk.com, Александр Бречалов Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Фото: vk.com, Александр Бречалов

«По поводу ситуации с Олегом Николаевичем хочу сказать следующее: быть в команде — означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона»,— сказал глава Удмуртии.

Он отметил, что перед законом все равны, и выразил уверенность, что правоохранительные органы тщательно разберутся и дадут объективную оценку ситуации.

Напомним, 26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест бывшего главу города Олег Бекмеметьев. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году он передал в собственность строительной компании земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности.

Олег Бекмеметьев был главой Ижевска с октября 2018 года по май 2023 год.

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