Глава Удмуртии призвал запросить открытое расследование по делу экс-мэра Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал требовать «максимально открытое расследование» в отношении экс-мэра Олега Бекмеметьева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Руководитель региона также назвал вменяемую статью «интересной». Об этом глава республики заявил на сессии гордумы Ижевска, состоявшейся 5 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я уже со многими коллегами говорил об этом, такая интересная статья. Это, извините, можно по всем главам пройтись. О чем просьба: у вас есть законом данные полномочия требовать максимально открытое расследование. Вот, о чем я прошу»,— выступил господин Бречалов.

Глава региона отметил, что Олег Бекмеметьев возглавлял город 4,5 года, а к моменту его вступления в должность в Ижевске накопилось много проблем. Однако за это время мэру удалось «многое сделать и многое изменить». «Все понимают, что это расстрельная должность. Закон для всех один, я уверен, что следствие разберется. Однако нельзя вычеркнуть и забыть. Было очень сложное время. Сейчас, конечно, есть вопросы к благоустройству и содержанию города, однако нельзя не признать, что город существенно изменился»,— заявил Александр Бречалов.

Напомним, экс-мэр Олег Бекмеметьев в настоящий момент находится под домашним арестом. Он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).