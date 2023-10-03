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ВСУ пытались атаковать Белгородскую область тремя снарядами РСЗО и двумя БПЛА

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область тремя снарядами РСЗО и двумя беспилотниками самолетного типа около 11:00 3 октября. Место инцидента не уточняется.

По данным оборонного ведомства, это была «попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей у хутора Масычева. По предварительным данным, инцидент обошелся без последствий.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 3 октября

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Алина Морозова

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