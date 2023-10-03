Здание закрытого генконсульства Финляндии в Петербурге останется в финской собственности

После официального прекращения деятельности генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге здание дипломатической миссии на Преображенской площади, д. 4 останется в финской собственности. Об этом 3 октября сообщили в МИД страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Здание генерального консульства останется в собственности Финляндии»,— говорится в сообщении.

Также на официальном сайте финского министерства размещена фотография со спуском национального флага со здания консульства.

Кроме этого, в публикации МИД напоминает, что генконсульство в Петербурге было одним из крупнейших среди дипломатических и консульских представительств Финляндии за рубежом, а круг его обязанностей «был обширен, особенно в вопросах, касающихся въезда в Финляндию».

«Ъ-СПб» писал, что генконсульство Финляндии в Петербурге официально прекратило работу с 1 октября. Таким образом, на территории России осталось лишь одно дипломатическое представительство этой страны — посольство республики в Москве.

В МИД РФ отозвали согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге в начале июля.

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