Генконсульство Финляндии в Петербурге официально прекратило работу

В Санкт-Петербурге с 1 октября официально прекратило свою работу генеральное консульство Финляндии. В этот день вступило в силу решение об отзыве согласия на его деятельность, принятое МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На территории России, таким образом, осталось лишь одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство республики в Москве.

«Ъ-СПб» писал, что в МИД РФ отозвали согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге в начале июля. С тех пор дипмиссия постепенно сворачивала работу. 27 сентября со здания на Преображенской площади, д. 4 были сняты флаги.

Финское генконсульство переехало в собственный особняк в центре Петербурга в ноябре 2004 года. В целом дипломатическое представительство Финляндии в городе на Неве существовало сто лет: датой открытия генконсульства считается 4 января 1923 года. Первоначально оно располагалось в здании Банка Финляндии на Невском проспекте, 26.

Подробнее о возможной продаже здания генконсульства Финляндии в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Финское преображение».

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