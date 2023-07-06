Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит работу до 1 октября

Министерство иностранных дел России отозвало согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, оно перестает действовать с 1 октября 2023 года, сообщили в ведомстве. Поводом стала «конфронтационная антироссийская политика», как охарактеризовали в МИД анонсированное финскими властями ужесточение режима въезда для россиян. Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Сентябрь 2019 года.

Фото: Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге / Официальная группа «ВКонтакте» Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Сентябрь 2019 года.

Фото: Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге / Официальная группа «ВКонтакте»

«В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России»,— говорится в сообщении министерства в четверг, 6 июля.

Кроме того, в ответ на высылку девяти российских дипломатов по обвинению в шпионаже в июне МИД РФ объявил персонами «non grata» десять сотрудников финского генконсульства в Петербурге и посольства в РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Генконсульство Финляндии в Петербурге жаловалось на перебои со связью из-за блокировки счетов. Ограничение на использование счетов финских посольства и генконсульства было введено властями РФ 17 мая.

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