МВФ готов говорить о деньгах, но не о власти

В декабре Международный валютный фонд (МВФ) должен согласовать реформы своего ключевого механизма — распределения квот стран на заимствование средств из фонда. О необходимости изменений уже много лет говорят развивающиеся страны, чьи экономики значительно выросли за последнее десятилетие, а вот квот и прав голоса в МВФ у них больше не стало. Их позицию теперь открыто поддержала и глава фонда Кристалина Георгиева. Впрочем, тут же признала: о перераспределении прав голоса в ближайшей перспективе даже речи быть не может. Главная цель реформы — увеличение финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВФ Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МВФ Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава базирующегося в Вашингтоне Международного валютного фонда Кристалина Георгиева дала интервью Financial Times, в котором поддержала идею пересмотра формулы распределения квот и голосующих акций внутри организации. «Нам нужно постоянно меняться, чтобы отражать то, как меняется мировая экономика»,— заявила госпожа Георгиева, отметив возросшую роль развивающихся экономик в мировой экосистеме.

Представители развивающихся стран уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, которые сейчас зависят от размера ВВП (по паритету покупательной способности) и ряда дополнительных критериев, среди которых — степень открытости рынка и размер резервов.

В последний раз формула пересматривалась в 2010 году, а окончательно была одобрена членами организации только в 2016 году. Проведение новой реформы будет обсуждаться в этом месяце в Марракеше во время ежегодного собрания участников фонда, а финальное соглашение должно быть представлено к середине декабря текущего года.

Члены МВФ почти единодушно высказываются за увеличение размеров взносов стран в общий фонд, что видится необходимостью для преодоления масштабных кризисов в экономике. Камнем преткновения остается вопрос перераспределения квот. Эти квоты, в свою очередь, определяют количество голосующих акций страны в фонде. Сейчас крупнейшим акционером фонда являются США с квотой в 17,43% и пакетом голосов почти в 17%. Это дает Штатам право вето на любые решения фонда по пересмотру квот, ведь для проведения реформы необходима поддержка 85% голосов.

В случае же пересмотра формулы квот и их перераспределения в соответствии с ВВП стран, квота США снизится до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%.

Таким образом, политическое влияние Китая в организации окажется фактически наравне с американским. Чего США, разумеется, допускать не собираются.

По словам госпожи Георгиевой, из-за непоколебимой позиции США на ближайшем собрании членов фонда в Марракеше вопрос перераспределения голосующих акций даже рассматриваться не будет. Фонд обсудит только увеличение взносов стран и пересмотр квот на доступные займы.

Тем не менее глава МВФ уверена, что рано или поздно США придется пойти на уступки ради того, чтобы фонд продолжил получать адекватное финансирование. «Я уверена, что мы придем к этому»,— заявила госпожа Георгиева.

Кирилл Сарханянц