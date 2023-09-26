Не японское это место

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на официальных лиц и документы Международного валютного фонда, Япония в конце года, скорее всего, потеряет статус второго по величине акционера МВФ. Страна удерживала эту позицию в течение 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правление Международного валютного фонда вот уже несколько лет обсуждает необходимость изменения формулы, по которой рассчитываются квоты стран в фонде на получение финансовой помощи. Эти квоты, в свою очередь, определяют количество голосующих акций страны в фонде.

Сейчас крупнейшими акционерами МВФ являются Соединенные Штаты Америки с квотой 17,43%, Япония (6,47%) и Китай (6,4%). При этом большинство голосов принадлежат развитым экономикам мира.

Представители развивающихся экономик уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, который сейчас зависит прежде всего от размера ВВП (по паритету покупательной способности), а также по целому ряду дополнительных критериев. Среди них — степень открытости рынка и размер резервов.

В последний раз формула пересматривалась в 2010 году, а окончательно была одобрена членами организации только в 2016 году. Предложения по новому способу расчета квот правление МВФ должно предоставить к середине декабря нынешнего года. Решающим, говорят эксперты, будет октябрь, когда ожидается принятие широкого соглашения по этому вопросу во время ежегодного собрания МВФ в Марракеше.

По данным экспертов Kyodo, при сохранении нынешней формулы Япония опустится на третье место по количеству голосующих акций из-за ослабления курса иены к доллару и слабого экономического роста.

Крупнейшим акционером останутся США, но их доля сократится до 14,8%, а Китай не просто выйдет на второе место, но и практически сравняется с Соединенными Штатами, получив 14,4% голосов. Впрочем, по мнению некоторых чиновников МВФ, на которых ссылается агентство, даже при сохранении нынешней формулы Япония может оказаться на четвертом месте, пропустив еще и Германию.

При ориентировании на номинальный объем ВВП Япония также окажется на третьей строчке, уступив США и Китаю. Впрочем, есть и вариант, при котором Япония может опуститься еще ниже. Как отмечают эксперты, это произойдет в том случае, если руководство Международного валютного фонда примет в качестве формулы расчета квот ту, которая исходит из торговой активности государств-членов. В этом случае Япония сохранит место уже не в тройке, а в пятерке ведущих акционеров фонда. Сама же пятерка будет выглядеть следующим образом: США, Китай, Германия, Великобритания, Япония.

Кирилл Сарханянц