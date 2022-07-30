Прощай, ненужное

Минфин заканчивает подготовку базы для расчистки баланса Росимущества от ненужных государству объектов госсобственности. На regulation.gov.ru опубликован подготовленный ведомством проект постановления правительства о систематизации объектов малой приватизации. По нему принадлежащие РФ активы дешевле 100 млн руб. будут ежегодно сводиться Росимуществом в перечень для продажи их в частные руки на торгах по короткому пути — без включения в прогнозный план приватизации. Среди объектов — брошенные промышленные здания, затонувшие корабли и даже конфискат по коррупционным уголовным делам, владение которыми требует от казны неоправданных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проблему, на решение которой направлен проект Минфина, неоднократно описывали чиновники ведомства и находящегося под его управлением Росимущества — в ведении казны скопилось множество объектов, ненужных государству, но оказывающихся в ее владении в силу решений судов, ведомственных интересов отдельных госорганов и «выявления» новых «ничьих» активов, за счет которых перечень непрерывно пополняется. Например, Росимуществу пришлось инвентаризировать и принять на свой баланс затонувшие в российских портах суда — чтобы создать основания для их подъема и утилизации. «Наша задача — как можно скорее избавиться от колоссального количества в целом никому не нужных объектов казны, которые часто представляют собой полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты и так далее»,— пояснял ранее активность Минфина замглавы ведомства Алексей Моисеев (см. “Ъ” от 21 сентября 2021 года).

Чтобы создать юридические основания для расчистки этих «запасов», Минфин добился принятия поправок к закону о приватизации (подписаны президентом 14 июля, закон 320-ФЗ): они дают возможность выставлять некрупные активы, не востребованные государством для исполнения своих функций и не приносящие ему доход, на торги, минуя их включение в прогнозный план приватизации. Предполагается, что это должно сократить сроки и упростить процедуру продажи — закон допускает продажу активов по начальной цене единственному участнику аукциона — и избавит государство от расходов на их содержание. Тот же закон 320-ФЗ требует от правительства определения порядка формирования, правки и утверждения перечня «упрощенной приватизации».

По проекту финансового ведомства, перечень будет синхронизирован с бюджетной трехлеткой, Росимущество ежегодно будет обновлять его за счет новых и нереализованных в предыдущем году объектов, а для его утверждения достаточно будет приказа самого Минфина.

Цифровую систему избавления государства от ненужного и учета эффективности этого процесса, напомним, в течение 2022 года должно развернуть Федеральное казначейство (ФК): к октябрю 2022 года все виды торгов по продаже госимущества (более 40 видов) должны быть переведены в электронный формат на платформе torgi.gov по модели госзакупок и на базе их Единой информационной системы (оператор — также ФК) при участии тех же электронных площадок, где размещается госзаказ. В целом же в планах казначейства — выстраивание в ближайшие годы интеграции ГИС «Торги» с информсистемами Росимущества, Росреестра, а также регионов для идентификации объектов и определения их стоимости и заключения сделок в электронном формате. Это должно обеспечить власти аналитикой об объемах потенциальных и фактических доходов от их реализации.

В частности, по проекту Минфина Росимущество должно будет указывать не только объекты, предлагаемые к продаже, но и их характер и особенности — если речь идет о культурном наследии, портовых, социальных и коммунальных объектах и сетях или «конфискованном имуществе, полученном в результате совершения коррупционных правонарушений». Отметим, впрочем, что нынешняя схема никак не решает проблемы настоящего «неликвида», который окажется невостребован экономикой ни за какие деньги и ни при какой простоте его реализации: действенные процедуры его списания с государственного баланса (а во многих случаях речь идет, например, о необходимости экспертного обследования удаленных казенных руин) только предстоит разработать.

Олег Сапожков