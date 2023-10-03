GM и Ford Motor отправили в неоплачиваемый отпуск еще 500 человек из-за забастовки

Компании General Motors и Ford Motor объявили, что отправляют в неоплачиваемый отпуск еще 500 рабочих с четырех своих заводов в США из-за забастовки, которая продолжается почти три недели. Как сообщает Reuters, срок неоплачиваемого отпуска компаниями не определен. Вместе с теми рабочими, которые были отстранены от работы этими компаниями и Stellantis в сентябре, теперь временно не работающих уже 3,1 тыс. человек.

В Ford Motor сообщили, что временно отстраняют от работы 330 рабочих на заводах в Чикаго и Огайо, а GM — 130 рабочих в Огайо и 34 — в Индиане. Об этих мерах компании объявили после того, как организовавший забастовку рабочих автомобильных заводов профсоюз United Auto Workers (UAW) принял решение о ее расширении еще на несколько заводов.

Забастовка началась 15 сентября на трех заводах компаний Ford Motor, GM и Stellantis. Участники требуют улучшения условий нового трудового контракта, включая повышение зарплат. Изначально в забастовке принимали участие 12,7 тыс. рабочих. Через неделю акция была расширена еще на 38 заводов в США, а в конце прошлой недели — еще на 2 завода. Сейчас в США бастуют в общей сложности около 25 тыс. рабочих автомобильных заводов. В прошлом месяце GM была вынуждена остановить завод в Канзасе, поскольку для сборки автомобилей не хватало запчастей, поставки которых остановились из-за забастовки на другом заводе компании. GM в сентябре отправила в неоплачиваемые отпуска 2 тыс. человек, Ford Motor — около 600, Stellantis — 370.

По оценкам Anderson Economic Group, общие убытки индустрии за первые две недели забастовки составили $3,9 млрд, из них $1,12 млрд потеряли Ford Motor, GM и Stellantis, $1,29 млрд — поставщики этих компаний, $1,2 млрд — дилеры и потребители. Переговоры производителей и профсоюза UAW между тем продолжаются.

Алена Миклашевская