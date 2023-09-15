В США началась масштабная забастовка рабочих автомобильной промышленности

Сегодня, 15 сентября, началась забастовка рабочих на заводах так называемой большой детройтской тройки — компаний General Motors, Ford и Stellantis. Бастует примерно 12,7 тыс. рабочих. Забастовку организовал профсоюз «Объединенные рабочие автомобильной промышленности» (UAW), один из крупнейших и старейших профсоюзов США. Как отмечают американские СМИ, это первый случай одновременной забастовки на заводах всей «большой детройтской тройки» и одна из крупнейших забастовок в США за последние десятилетия.

Решение о начале забастовки было принято вечером в четверг после того, как профсоюзу не удалось прийти к соглашению с тремя автопроизводителями по поводу новых условий контрактов рабочих. В частности, UAW требует повышения зарплаты на 40%, в то время как компании готовы повысить ее лишь на 20%. Кроме того, профсоюз требует сохранения или введения некоторых социальных выплат и льгот, в том числе индексации зарплат с поправкой на рост стоимости жизни, возвращения традиционных пенсионных схем и т. д.

Пока что в забастовке принимают участие рабочие трех заводов в Детройте. Как отметил президент UAW Шон Фаин, если прийти к соглашению не удастся и дальше, к забастовке могут присоединиться и другие заводы. «Пока это скорее символический удар, чем реальный ущерб (автопроизводителям.— “Ъ”),— считает аналитик компании Auto Forecast Solutions Сэм Фиорани.— Если переговоры пойдут не в том направлении, которое считает положительным Фаин, мы можем ожидать более крупную забастовку через неделю или две». По словам господина Фиорани, даже такая ограниченная забастовка за неделю приведет к сокращению производства на 24 тыс. автомобилей. По некоторым подсчетам, недельный простой завода по производству Jeep, принадлежащего Stellantis, может сократить его выручку более чем на $380 млн.

Яна Рождественская