В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за грязной воды

В Первоуральске возбудили уголовное дело о халатности в особо крупном размере (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) из-за плохого качества водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее жители города неоднократно жаловались на грязную воду из крана, после чего проверку начала прокуратура. Сотрудники ведомства выяснили, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. В частности, в водопроводной сети выявлено несоответствие воды по органолептическим показателям.

При этом модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора.

По итогам проверки прокуратура объявила предостережение главе городского округа Первоуральск Игорю Кабецу о недопустимости нарушений. В отношении ППМУП «Водоканал» возбудили административное дело по ст. 6.5 КоАП РФ, по которой ему назначили штраф. Кроме того, прокуратура обязала провести перерасчет платы за оказание некачественных коммунальных услуг на сумму 5,2 млн руб.

Напомним, Игорь Кабец в конце сентября заявил, «черная вода» на фотографиях, которые распространили в СМИ, временно поменяла цвет из-за проведения ремонтных работ. Он также сообщал о разработке плана для восстановления способности водообеспечения Верхне-Шайтанского пруда. При этом свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) выявило высокий уровень загрязненности воды в Первоуральске: запах превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Завышены оказались показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска брать пример с героев книги «Маугли» в вопросах некачественной воды.

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