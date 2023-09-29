Министр Смирнов объяснил жителям Первоуральска, почему в городе грязная вода

Министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов объяснил жителям Первоуральска, почему в городе некачественная вода. По его словам, стоимость воды в Первоуральске составляет около 3 коп. за 1 л, а «качество напрямую зависит от стоимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он пояснил, что «случилась природная катастрофа: источник воды пересох». Людям, которые пожаловались ему на грязную воду, господин Смирнов посоветовал брать пример с персонажей книги Киплинга «Маугли».

«Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление»,— ответил господин Смирнов жителям в переписке во «ВКонтакте».

Анастасия Таначева

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