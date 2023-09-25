Мэр Первоуральска объяснил «черную воду» ремонтными работами

В Первоуральске вновь взяли пробы мутной воды для проведения повторных лабораторных исследований, сообщил глава города Игорь Кабец на своей странице «Вконтакте». Напомним, по данным свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО), в лаборатории выявили, что запах воды превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Завышены оказались показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

Игорь Кабец заявил, что «черная вода» на фотографиях, которые распространили сегодня в СМИ, временно поменяла цвет из-за проведения ремонтных работ. По его словам, после завершения работ качество воды восстановится.

Господин Кабец отметил, что пробы взяли сотрудники ЕМУП «Водоканал» и участники комиссии группы народного контроля качества воды в домах на улицах Вайнера, Советской и Пархоменко. Ранее представители РЭО уже брали пробы в этих домах. По словам господина Кабеца, в качестве независимого аккредитованного эксперта по анализу и оценке соответствия проб нормативам будет привлечен Роспотребнадзор. Он добавил, что работы по промывке сетей продолжаются в ежедневном режиме. Кроме того, организован подвоз воды.

Игорь Кабец отметил, что сейчас разрабатывается план для восстановления способности водообеспечения Верхне-Шайтанского пруда – главного питьевого источника города. Ранее сообщалось, что уровень воды в нем на 2,5 м ниже средней нормы. В связи с этим было решено уменьшить водозабор, компенсируя недостающий объем за счет Нижне-Сергинского и Ревдинского водохранилищ по запасным водопроводам.

Ева Коршунова

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