Торги акциями проблемного китайского девелопера Evergrande снова приостановлены

Сегодня на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены торги акциями китайской строительной компании China Evergrande Group, долги которой составляют около $330 млрд. Это произошло после того, как котировки компании вчера рухнули на 20% из-за сообщений о том, что основатель и председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь был задержан полицией в начале сентября и сейчас формально находится не под арестом, но в некоем месте, которое не может покинуть. В соответствии с уголовно-процессуальным правом страны ему нельзя общаться или встречаться с другими людьми без разрешения властей. Все документы у него изъяты.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Компания приостановила торги акциями 21 марта 2022-го. После этого Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и 28 августа возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва. Однако уже в сентябре акции компании дважды пережили падение более чем на 20% из-за сохраняющейся озабоченности инвесторов.

Компания пока никак не комментирует информацию о новой приостановке торгов ее акциями. Представители полиции также никак не комментируют сообщения о возможном задержании главы Evergrande.

О том, к каким последствиям могут привести проблемы крупных застройщиков, «Ъ» писал в материале «В Китае запахло ипотечным кризисом».

Евгений Хвостик