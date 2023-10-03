Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию

Силы безопасности Турции по всей стране проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под названием «Герои». Об этом сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая на своей странице в Х. Он рассказал, что было задержано 12 предполагаемых членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне.

По данным министра, по состоянию на 8:30 (совпадает с мск) в Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых задействовали 13 440 сотрудников служб безопасности. Не менее 55 подозреваемых в терроризме задержали в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.

В мае антитеррористическое подразделение МВД Турции в рамках операции против хакеров задержало 32 человека. Они якобы планировали совершить кибератаки на 10 тыс. сайтов, из которых 450 принадлежат госучреждениям страны. Задержания провели в преддверии президентских выборов, по итогам которых был переизбран президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Лаура Кеффер