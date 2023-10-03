Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию

Силы безопасности Турции по всей стране проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под названием «Герои». Об этом сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая на своей странице в Х. Он рассказал, что было задержано 12 предполагаемых членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне.

По данным министра, по состоянию на 8:30 (совпадает с мск) в Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых задействовали 13 440 сотрудников служб безопасности. Не менее 55 подозреваемых в терроризме задержали в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.

В мае антитеррористическое подразделение МВД Турции в рамках операции против хакеров задержало 32 человека. Они якобы планировали совершить кибератаки на 10 тыс. сайтов, из которых 450 принадлежат госучреждениям страны. Задержания провели в преддверии президентских выборов, по итогам которых был переизбран президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...