В Турции задержаны 32 предполагаемых хакера, планировавших атаковать 10 тыс. сайтов

В Анкаре в рамках операции против хакеров задержаны 32 человека. Они якобы планировали совершить кибератаки на 10 тыс. сайтом, из которых 450 принадлежат государственным учреждениям Турции, сообщает гостелеканал TRT Haber.

По данным антитеррористического подразделения, ответственного за проведение операции, в рамках дела проходят 42 человека. Их разыскивали в 19 разных городах, в том числе в Анкаре. В ходе обысков у задержанных подогреваемых изъяли «большое количество цифровых материалов», а также 830 единиц синтетических наркотиков. Принадлежат ли предполагаемые хакеры к какой-то группировке, не уточняется.

Задержания провели в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Эрдоган блеснул выносливостью».

Лаура Кеффер