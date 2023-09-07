Бойцы ВСУ заявили NYT о неэффективности кассетных боеприпасов против укреплений

Украинский военный, который представился Сергеем, заявил газете The New York Times (NYT), что кассетные боеприпасы «очень эффективны». Другие солдаты отметили, что такие снаряды используются в основном против пехоты на открытой местности. По их мнению, кассетные боеприпасы неэффективны против защищенных позиций, которые являются основным препятствием для контрнаступления.

Как пишет NYT, западные чиновники и эксперты сходятся во мнении, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны против войск и автомобильных колонн на открытой местности. Снаряды тяжело направить на точную цель. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили газете, что США планируют новые поставки кассетных боеприпасов в ближайшее время. Один из источников считает, что это оружие необходимо для «сохранения импульса» на южных участках боевых действий.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу еще долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали в том числе Россия, Украина, США, Китай.

США в июле начали поставки Украине кассетных боеприпасов, что вызвало критику со стороны многих демократов и правозащитников. Минобороны РФ утверждает, что российские войска не применяют кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, но российская армия может пересмотреть это решение.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев