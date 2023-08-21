Лучшие друзья пошлины

Ювелирные компании, столкнувшись в кризис с сокращением спроса на свою продукцию, пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата. Это, по их мнению, должно снизить стоимость украшений. Крупный производитель алмазов АЛРОСА поддерживает идею, так как огранка мелких камней внутри страны не производится из-за низкой рентабельности. Минфин РФ уже пытался обнулить на два года ввозные пошлины для всего ЕАЭС, но против выступила Армения, развивающая свои производства. Однако объемы выпуска в республике не покрывают потребности российских ювелиров, которым приходится закупать такую продукцию в основном в Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации ювелиров в Минфин с предложением обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карата. Сейчас размер пошлины для такой продукции составляет 10–15% от таможенной стоимости товаров, а основным ее экспортером в Россию является Индия, поясняет гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

По данным Ассоциации ювелиров, бриллианты до 0,3 карата используются в 90% изделий с драгоценными вставками. При этом в России не осуществляется огранка мелких алмазов из-за низкой рентабельности, отмечает господин Серов. К этому добавляется нехватка профильных специалистов, отмечает гендиректор Adamas Дмитрий Баранов.

В АЛРОСА, добывающей более 97% алмазов в РФ, также указывают, что российская огранка исторически специализируется на более крупном сырье. В компании считают целесообразным временное обнуление пошлин на импорт мелких бриллиантов.

Минфин РФ еще в 2021 году предлагал Евразийской экономической комиссии обнулить на два года ставки на ввоз в ЕАЭС в том числе бриллиантов менее 0,3 карата. По словам исполнительного директора Гильдии ювелиров России Владимира Збойкова, тогда против выступила Армения, аргументируя это тем, что республике необходимо развивать свои предприятия по огранке бриллиантов. Но, отмечает эксперт, небольшие объемы производства бриллиантов в Армении не покрывают нужды российских ювелиров.

Доля изделий с бриллиантами в общем объеме продаж у Sokolov составляет 95% в натуральном выражении. Компания в заметном объеме использует в своих изделиях бриллианты и меньше 0,1 карата, говорит руководитель аналитического центра сети Алина Колпакова. В ассортименте Adamas в бриллиантовой категории доля изделий массой до 0,3 карата занимает около 90%.

Игроки ювелирного рынка не случайно именно сейчас пытаются возобновить диалог с властями об обнулении ввозных пошлин на мелкие бриллианты. Ювелирной рознице пока так и не удалось восстановиться после резкого снижения спроса весной 2022 года. В целом по итогам 2022 года этот рынок сократился на 9%, до 301 млрд руб., подсчитали в Sokolov. Среди причин эксперты ранее называли удорожание ювелирных украшений из-за роста стоимости сырья и металла. По данным Росстата, в июне 2023 года средние розничные цены на ювелирные изделия выросли на 10% по сравнению с декабрем 2022 года. Эксперты также отмечали, что из-за усиливающейся инфляции и ослабления курса рубля к концу 2023 года такие украшения подорожают еще на 10–12%.

Отмена ввозной пошлины на бриллианты мелкой огранки позволит игрокам ювелирного рынка сократить издержки и повысить свою конкурентоспособность в том числе на внешнем рынке, рассчитывают в Ассоциации профессиональных участников рынка драгоценных металлов. Это также положительно скажется на динамике розничных цен внутри страны, считает Алина Колпакова. Стоимость вставок мелких размеров в цене на ювелирные украшения составляет около 15–20%, говорит Дмитрий Баранов. При сокращении их стоимости на 10%, по его словам, конечные цены на украшение снижаются на 1,5–2%.

Алина Савицкая, Евгений Зайнуллин, Анатолий Костырев