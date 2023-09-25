Минфин не видит рисков для компаний из-за гибкой экспортной пошлины

Минфин России не видит рисков для инвестиционных программ и операционной рентабельности компаний, попавших под гибкую экспортную пошлину, сообщил замглавы министерства Алексей Сазанов. Гибкие экспортные пошлины в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара начнут действовать с 1 октября и до конца 2024 года.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли риски для компаний и инвестиций из-за повышенных экспортных пошлин, господин Сазанов отметил, что все будет зависеть от курса. «Ориентир по курсу вначале был 76 руб. по этому году, а сейчас курс — 97 руб. То есть у всех экспортеров есть существенный прирост рублевой выручки исключительно из-за того, что курс выше ожиданий. Естественно, когда все делали бизнес-планы, никто курс 95 не ставил. Поэтому говорить об ухудшении операционной рентабельности или о снижении инвестиций не приходится в этих условиях: мы лишь часть той курсовой переоценки, которая в моменте возникла, изымаем»,— объяснил он (цитата по «РИА Новости»).

Гибкие экспортные пошлины вводятся на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы и некоторые другие товары. Размер пошлины будет варьироваться от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Согласно постановлению правительства, при 80 руб. за доллар и ниже пошлина будет нулевой. Самая высокая пошлина 7% будет применяться при курсе доллара выше 95 руб.

«Если курс будет укрепляться ниже 80 — пошлина обнулится специально, чтобы каких-то неожиданных вещей не произошло и чтобы в те бизнес-планы, которые делались в начале этого года, повышенные пошлины не вмешавшись»,— добавил Алексей Сазанов.

21 сентября «Ъ» сообщал, что вне действия экспортных пошлин могут оказаться товары с высокой импортной составляющей и продукты высоких переделов, требующие несколько стадий переработки исходного сырья.

Подробнее о гибких пошлинах — в материалах «Ъ» «Сами съедим» и «Невывозимые условия».

Милена Костерева