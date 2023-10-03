Промышленности нужен крепкий рубль

Первые опережающие индикаторы состояния российской промышленности демонстрируют в сентябре разнонаправленную динамику. Индекс PMI обрабатывающих отраслей достиг 54,5 пункта против августовских 52,7 пункта, фиксируют в S&P Global. Это самое значительное улучшение операционных условий в секторе с января 2017 года. Оно произошло на фоне стремительного роста новых заказов за счет высокого внутреннего спроса и запуска новых продуктов. Также фиксируются максимальные с ноября 2000 года темпы роста найма и наивысшая с марта 2022-го инфляция издержек, отразившая высокий спрос на сырье и проблемы логистики. Компании отмечают неблагоприятные колебания курса рубля, вызвавшие удорожание импорта. Впрочем, растущий спрос позволил им переложить свои издержки на клиентов: отпускные цены росли самыми высокими темпами с апреля 2022 года.

Отметим, что, по другим данным — Института Гайдара (ИЭП), роста спроса не наблюдалось. Однако в сентябре выпуск промышленности все же рос — благодаря дефициту запасов готовой продукции на складах (он вырос до уровня конца 2021 года) и рекордному с начала 2022 года оптимизму прогнозов продаж. При этом существенной проблемой для предприятий остается дефицит импортных комплектующих. 82% компаний-респондентов хотят укрепления рубля для снижения издержек. Крепкий рубль также нужен для инвестиций предприятий и для внутреннего спроса. Это, по мнению автора исследования Сергея Цухло, объясняется «как сохраняющейся зависимостью отечественного производства от дорожающих импортных комплектующих, так и желанием покупателей запастись растущим в цене и исчезающим импортом в ущерб закупкам российской продукции». Рост внутреннего спроса с обесценением рубля связали только 8% предприятий.

Инвестиционные планы промышленности второй месяц подряд теряют в оптимизме — после июльского максимума с начала 2022 года. Кадровый голод заставляет предприятия сохранять набор персонала и удерживает планы найма вблизи исторического максимума. В отличие от S&P Global, в ИЭП отмечают резкое (с +24 до +10 пунктов) сентябрьское замедление роста отпускных цен и чуть менее существенное снижение инфляционных ожиданий предприятий.

Артем Чугунов