Выпадающие уходы компании

По данным “Ъ”, президент РФ Владимир Путин счел «справедливыми» предложения главы «Россетей» Андрея Рюмина по запрету бесплатного ухода промышленности на собственную генерацию. Господин Рюмин предлагает взимать с промышленности компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети. Однако промышленные компании предупреждают, что такие инициативы лишь ускорят уход бизнеса на собственные блок-станции. Правительство уже прорабатывает вопрос, но аналитики сомневаются в реализуемости идеи, поскольку обосновать размер «компенсационной выплаты» будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Россетей» Андрей Рюмин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава «Россетей» Андрей Рюмин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, президент Владимир Путин поддержал новые предложения главы госхолдинга «Россети» Андрея Рюмина по снижению «выпадающих доходов компании». В очередном обращении к президенту господин Рюмин попросил решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, что снижает полезный отпуск, загрузку ЛЭП и подстанций «Россетей». Письмо, с которым ознакомился “Ъ”, было направлено Владимиру Путину 16 августа вместе с предложением о переводе промышленности на оплату услуг по передаче по принципу «бери или плати» (см. “Ъ” от 12 сентября).

В отрасли уже долгие годы обсуждают проблему постепенного ухода промышленности на частичное потребление электроэнергии от собственной генерации для экономии расходов. Для «Россетей» это приводит к росту объема выпадающих доходов и недополученной выручки, а для оставшихся потребителей — к росту тарифов, пишет господин Рюмин. В результате «усиливаются экономические предпосылки» дальнейшего ухода из сети и «может складываться ситуация, когда все затраты на содержание сетевой инфраструктуры вынуждены будут нести социально значимые группы потребителей, малый и средний бизнес».

Глава «Россетей» предлагает «ввести запрет» на «выход из котла», то есть частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции, «без компенсирующих мероприятий». По мнению господина Рюмина, потребители, уходящие на собственную генерацию, обязаны «не только оплачивать мероприятия, связанные непосредственно с изменением схемы энергоснабжения, но и компенсировать недополученные доходы сетевой организации».

Вместе с этим глава «Россетей» считает необходимым транслировать на потребителей и «специальные надбавки» к цене на мощность, «связанные с решением приоритетных для страны задач». Потребители оптового энергорынка через надбавки к цене на мощность оплачивают, в частности, строительство новой генерации в Крыму, снижение тарифов на Дальнем Востоке, новые ТЭС, ГЭС, АЭС и ВИЭ. По оценкам «Совета производителей энергии» (объединяет генкомпании), доля надбавок в цене мощности в 2023 году достигла 65%, или 581 млрд руб. Однако это предложение никак не повлияет на выручку сетевых компаний.

Владимир Путин расписал письмо на вице-премьера Александра Новака и дал резолюцию: «Предложение справедливое, нужно подготовить решение». Господин Новак, в свою очередь, поручил Минэнерго и профильным ведомствам проработать вопрос. В «Россетях» подтвердили “Ъ” факт отправки письма. Там отметили, что поручение находится в правительстве.

«Сетевая монополия предлагает бороться с последствиями, а не с причинами растущей привлекательности отказа от ее услуг,— говорят в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Такие инициативы не помогут, а только усугубят ситуацию, поскольку наказание рублем эффективных потребителей только усилит центробежные тенденции и способствует разрушению единства энергосистемы».

Наиболее экстравагантное предложение «Россетей» — инициатива о взимании компенсационного сбора с потребителей, решивших покинуть единую энергосистему, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Неясно, как предполагается рассчитывать величину указанной компенсации, отмечает он: «С учетом того что падение полезного отпуска при выходе энергоемкого потребителя носит долгосрочный характер, нивелировать рост тарифа этим платежом будет невозможно. Экономическая природа таких выплат весьма спорна, учитывая, что присоединение к сети не предусматривало такого условия». Инициатива не решит проблему ухода потребителей из общей сети, а, наоборот, приведет к снижению привлекательности централизованного энергоснабжения и повысит эффективность строительства собственной генерации для новых потребителей. Найти экономические обоснования для внедрения механизма компенсационных выплат будет довольно трудно, считает Сергей Сасим. По его мнению, более разумным было бы развивать существующую систему дифференциации тарифов на передачу за счет учета особенностей разных групп потребителей.

Полина Смертина, Татьяна Дятел