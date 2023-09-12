Бизнесу не оставят сетевого резерва

Как выяснил “Ъ”, глава «Россетей» Андрей Рюмин попросил президента Владимира Путина заставить новых крупных клиентов оплачивать услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Принцип take-or-pay, считают в «Россетях», сдержит рост тарифов. Президент согласился, и теперь вопрос прорабатывают Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Крупный бизнес критикует идею, не желая платить за неоказанные услуги, тем более в текущих экономических условиях. Сетевые компании тоже виноваты в низкой загрузке электросетей, говорят аналитики, предлагая предусмотреть меры для повышения их эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава госхолдинга «Россети» Андрей Рюмин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь компании решить извечную проблему недозагрузки электросетевых мощностей. Господин Рюмин в письме, с которым ознакомился “Ъ”, обратил внимание президента на новых крупных потребителей электроэнергии (не менее 670 кВт), которые «используют только 20–30% от присоединенной мощности» и платят лишь за объем фактического потребления. Чтобы мощности не простаивали, гендиректор «Россетей» предложил перевести новых клиентов «на оплату услуг исходя из максимальной мощности, заявляемой при осуществлении технологического присоединения (ТП) к электросетям». По сути, речь идет о переводе новых потребителей на оплату услуг по принципу take-or-pay.

Владимир Путин поддержал инициативу. «Согласен,— написал президент 17 августа.— Прошу доложить». Он расписал письмо на вице-премьера Александра Новака. Господин Новак 28 августа дал поручение Минэнерго совместно с Минэкономики и ФАС «обеспечить исполнение указания президента об оплате услуг по передаче электроэнергии и представить в установленном порядке в правительство РФ согласованные предложения». Срок — 4 сентября.

В «Россетях» подтвердили факт отправки письма, отметив, что поручение находится в правительстве. «Основная задача инициативы — стимулировать потребителей заявлять реально необходимые мощности, которые действительно будут востребованы,— говорят в компании.— Это оптимизирует объемы строительства и реконструкции сети». Мера приведет к сдерживанию роста тарифа, считают в «Россетях».

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил “Ъ”, что поддерживает инициативу «Россетей»: «Это приведет к оптимизации затрат на формирование инфраструктурных проектов и снижению избыточных решений по присоединению к электросетям». В ФАС и Минэкономики “Ъ” не ответили.

«Россети» и Минэнерго долгие годы обсуждают тему оплаты неиспользуемого резерва электросетевой мощности, но каждый раз дискуссия затягивается. Господин Рюмин в письме к президенту пишет, что за 2013–2022 годы «Россети» осуществили ТП более 125 ГВт мощности для новых потребителей, но львиная доля не используется. «Затраты на содержание и эксплуатацию построенных в результате ТП объектов учитывают в тарифе на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей»,— замечает автор письма. По мнению господина Рюмина, принцип take-or-pay поможет сформировать «ответственное отношение потребителей к величине максимальной мощности, заявляемой при осуществлении ТП».

Крупный бизнес выступает против инициативы. «Желание инфраструктуры получать плату за неоказанные услуги объяснимо, но оно не отвечает интересам потребителей и плохо согласуется с намерением властей развивать экономику,— заявили “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии".— Оплата передачи электроэнергии по максимальной заявленной мощности разрушает саму идею единой энергосистемы и рынка — возможность получить необходимую мощность по обоснованной цене. Кроме того, она стирает для крупных потребителей разницу между подключением к ЕЭС и строительством собственной генерации».

Недозагрузка электросетевых мощностей, не обусловленная техническими требованиями надежности, говорит о неэффективности потраченного инвестиционного ресурса на сооружение таких объектов, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Проблему нужно решать, но зачастую это обусловлено ошибками планирования развития электросетевой инфраструктуры и несогласованностью инвестпрограмм электросетевых организаций с планами регионального развития, считает аналитик. Борьба за рост загрузки сетевых активов должна учитывать не только стимулирование потребителей, но и стимулировать сами сети не строить лишнего. Например, можно было бы изымать из необходимой валовой выручки средства, направленные на содержание незагруженных электросетевых активов, строительство которых не было связано с завышением потребителями заявок на ТП, считает аналитик.

Он напоминает, что у некоторых потребителей максимальная заявленная мощность и фактическое потребление не совпадают из-за технологической специфики работы, включая необходимость обеспечить пожарную безопасность. График нагрузки предприятий ЖКХ, в частности предприятий водоснабжения и водоотведения, тоже может предусматривать существенные отклонения фактического потребления и максимально присоединенной мощности.

Татьяна Дятел, Полина Смертина