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Коммерсантъ FM
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Бизнесу не оставят сетевого резерва

«Россети» попросили президента перевести новых потребителей на принцип «бери или плати»

Как выяснил “Ъ”, глава «Россетей» Андрей Рюмин попросил президента Владимира Путина заставить новых крупных клиентов оплачивать услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Принцип take-or-pay, считают в «Россетях», сдержит рост тарифов. Президент согласился, и теперь вопрос прорабатывают Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Крупный бизнес критикует идею, не желая платить за неоказанные услуги, тем более в текущих экономических условиях. Сетевые компании тоже виноваты в низкой загрузке электросетей, говорят аналитики, предлагая предусмотреть меры для повышения их эффективности.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава госхолдинга «Россети» Андрей Рюмин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь компании решить извечную проблему недозагрузки электросетевых мощностей. Господин Рюмин в письме, с которым ознакомился “Ъ”, обратил внимание президента на новых крупных потребителей электроэнергии (не менее 670 кВт), которые «используют только 20–30% от присоединенной мощности» и платят лишь за объем фактического потребления. Чтобы мощности не простаивали, гендиректор «Россетей» предложил перевести новых клиентов «на оплату услуг исходя из максимальной мощности, заявляемой при осуществлении технологического присоединения (ТП) к электросетям». По сути, речь идет о переводе новых потребителей на оплату услуг по принципу take-or-pay.

Владимир Путин поддержал инициативу. «Согласен,— написал президент 17 августа.— Прошу доложить». Он расписал письмо на вице-премьера Александра Новака. Господин Новак 28 августа дал поручение Минэнерго совместно с Минэкономики и ФАС «обеспечить исполнение указания президента об оплате услуг по передаче электроэнергии и представить в установленном порядке в правительство РФ согласованные предложения». Срок — 4 сентября.

В «Россетях» подтвердили факт отправки письма, отметив, что поручение находится в правительстве. «Основная задача инициативы — стимулировать потребителей заявлять реально необходимые мощности, которые действительно будут востребованы,— говорят в компании.— Это оптимизирует объемы строительства и реконструкции сети». Мера приведет к сдерживанию роста тарифа, считают в «Россетях».

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил “Ъ”, что поддерживает инициативу «Россетей»: «Это приведет к оптимизации затрат на формирование инфраструктурных проектов и снижению избыточных решений по присоединению к электросетям». В ФАС и Минэкономики “Ъ” не ответили.

«Россети» и Минэнерго долгие годы обсуждают тему оплаты неиспользуемого резерва электросетевой мощности, но каждый раз дискуссия затягивается. Господин Рюмин в письме к президенту пишет, что за 2013–2022 годы «Россети» осуществили ТП более 125 ГВт мощности для новых потребителей, но львиная доля не используется. «Затраты на содержание и эксплуатацию построенных в результате ТП объектов учитывают в тарифе на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей»,— замечает автор письма. По мнению господина Рюмина, принцип take-or-pay поможет сформировать «ответственное отношение потребителей к величине максимальной мощности, заявляемой при осуществлении ТП».

Крупный бизнес выступает против инициативы. «Желание инфраструктуры получать плату за неоказанные услуги объяснимо, но оно не отвечает интересам потребителей и плохо согласуется с намерением властей развивать экономику,— заявили “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии".— Оплата передачи электроэнергии по максимальной заявленной мощности разрушает саму идею единой энергосистемы и рынка — возможность получить необходимую мощность по обоснованной цене. Кроме того, она стирает для крупных потребителей разницу между подключением к ЕЭС и строительством собственной генерации».

Недозагрузка электросетевых мощностей, не обусловленная техническими требованиями надежности, говорит о неэффективности потраченного инвестиционного ресурса на сооружение таких объектов, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Проблему нужно решать, но зачастую это обусловлено ошибками планирования развития электросетевой инфраструктуры и несогласованностью инвестпрограмм электросетевых организаций с планами регионального развития, считает аналитик. Борьба за рост загрузки сетевых активов должна учитывать не только стимулирование потребителей, но и стимулировать сами сети не строить лишнего. Например, можно было бы изымать из необходимой валовой выручки средства, направленные на содержание незагруженных электросетевых активов, строительство которых не было связано с завышением потребителями заявок на ТП, считает аналитик.

Он напоминает, что у некоторых потребителей максимальная заявленная мощность и фактическое потребление не совпадают из-за технологической специфики работы, включая необходимость обеспечить пожарную безопасность. График нагрузки предприятий ЖКХ, в частности предприятий водоснабжения и водоотведения, тоже может предусматривать существенные отклонения фактического потребления и максимально присоединенной мощности.

Татьяна Дятел, Полина Смертина

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