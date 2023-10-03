Умножение присоединением

СМП-банк может быть присоединен к ПСБ к началу 2024 года. Таким образом, он станет четвертой кредитной организацией, консолидированной опорным банком ОПК в 2023 году. Интеграция потребует оптимизации численности персонала и сети отделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ПСБ планирует присоединить СМП-банк к 1 января 2024 года, сообщил источник на финансовом рынке и подтвердил собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в банке. В конце 2022 года ПСБ завершил сделку по приобретению банка у прежних собственников, стоимость актива составила 46 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 30 декабря 2022 года).

Один из собеседников “Ъ” отмечает, что для эффективности интеграции ПСБ придется произвести «масштабную оптимизацию». «В случае с СМП-банком придется сократить не менее 50% персонала, так как региональная сеть банка была направлена в основном на привлечение вкладов населения»,— полагает он. Итоговый процент сокращения может оказаться даже масштабнее, допускает другой источник “Ъ”.

По состоянию на середину 2021 года среднесписочная численность персонала СМП-банка составляла 2,38 тыс. человек, тогда как у ПСБ на начало 2020 года — 12,7 тыс. человек. Более поздние данные о числе сотрудников кредитные органиазции публично не раскрывали.

Сохранение сети отделений СМП-банка также под вопросом, отмечает источник “Ъ”. Всего, по данным ЦБ, у банка 76 дополнительных офисов и семь филиалов. Сеть ПСБ гораздо шире: 812 допофисов, около 10 филиалов и 5 мобильных офисов.

По итогам первого квартала ПСБ по размеру активов (6,3 трлн руб.) перешел на четвертое место, потеснив Альфа-банк (см. “Ъ” от 16 июня). Банк позиционирует себя как универсальный, одновременно он имеет статус опорного банка для ОПК. СМП-банк входит в топ-20 по активам, утверждается на его сайте. Банк специализируется «на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупного бизнеса, в том числе реализующего масштабные инфраструктурные проекты», отмечало ранее агентство «Эксперт РА».

В ПСБ подтвердили “Ъ”, что «предварительно присоединение СМП-банка запланировано на 1 января 2024 года, что позволит провести процесс интеграции с ПСБ в максимально комфортном и бесшовном для клиентов режиме». «В результате присоединения банк получит новых клиентов в сегментах МСБ и розницы и нарастит корпоративный портфель»,— добавили в ПСБ.

Что касается кадровых сокращений, то при принятии решений в этом направлении ПСБ «будет ориентироваться на возможности оптимизации дублирующих управленческих и обслуживающих функций». Оптимизация сети, уточнили в банке, находится «в проработке» и в первую очередь будет зависеть «от представленности офисов каждого банка в том или ином регионе, востребованности тех или иных отделений со стороны клиентов и загруженности офисов».

Если присоединение СМП-банка состоится в обозначенный срок, то ПСБ за этот год консолидирует уже четвертый банк. Весной группа интегрировала Минбанк, а летом были присоединены Государственный банк ЛНР и Центральный республиканский банк ДНР.

«Как правило, для управления процессом интеграции собирается кросс-функциональный проектный офис, координирующий процессы во всех ключевых функциях бизнеса,— поясняет руководитель группы интеграции и разделения бизнеса Kept Станислав Зингиревич.— Чем раньше соберется такая команда и включится в процесс планирования совместной жизни двух банков, тем эффективнее пройдет сама интеграция».

«Присоединение, как правило, ставит целью оптимизацию филиальной сети и персонала, в том числе за счет сокращения дублирующих административных функций»,— отмечает банковский эксперт Ольга Ульянова. «Вполне разумным ожиданием» она называет сокращение трети от общих административных расходов присоединяемого банка.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что зачастую оптимистичные прогнозы об экономии на деле себя не оправдывают. Например, поясняет госпожа Ульянова, при увольнении персонала необходимо выплатить выходное пособие, что разово увеличивает расходы, а сокращение дублирующих друг друга филиалов может растянуться во времени.

Ольга Шерункова