Бензин марок АИ-92 и АИ-95 дешевеет на бирже на 2–3%

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается. Бензин АИ-92 подешевел на 2,21%, до 56,6 тыс. руб. за тонну, бензин АИ-95 — на 3,47%, до 58,5 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 5,79%, до 58,4 тыс. руб. за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,48%, до 22,7 тыс. руб. за тонну, мазут — на 0,25%, до 38 тыс. руб. за тонну. Стоимость авиакеросина выросла на 0,47%, до 77,4 тыс. руб. за тонну.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Уже на следующий день цены на основные виды топлива начали падать. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно.

Подробности — в материале «Ъ» «Хотели как лучше, а получили профицит».

Лаура Кеффер