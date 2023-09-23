Хотели как лучше, а получили профицит

В первый день после остановки экспорта топлива из России цены на нефтепродукты на бирже продолжали падать, а участники рынка — обсуждать с властями возможные варианты долгосрочных мер. Но переговоры идут трудно, а уже через неделю, по оценкам участников рынка, начнется масштабный профицит дизельного топлива. Эксперты полагают, что у НПЗ есть одна-две недели до затоваривания, после чего они будут вынуждены снижать производство, что, в свою очередь, обострит дефицит бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Транснефть» в рамках постановления правительства о запрете экспорта из России нефтепродуктов остановила отгрузки дизельного топлива по трубопроводам в портах Приморска и Новороссийска, сообщил представитель компании Игорь Демин. Соответствующие ограничения, которые должны снизить много раз обновлявшие максимумы цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке, премьер Михаил Мишустин утвердил 21 сентября, а действовать они, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будут «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности топливного рынка».

На фоне таких радикальных мер цены на нефтепродукты на СПбМТСБ 22 сентября ускорили падение. Так, бензин Аи-92 подешевел на 9,6%, до 55,9 тыс. руб. за тонну, марки Аи-95 — на 10,8%, до 59,4 тыс. руб. за тонну. Наиболее сильно просела стоимость дизельного топлива — на 14,5%, до 61,4 тыс. руб. за тонну. Но такого падения все равно пока недостаточно для того, чтобы нефтекомпании получили в сентябре демпферные выплаты, которые компенсируют им часть разницы между внутренней ценой и экспортной альтернативой. По расчету Reuters, для выплаты субсидии цена бензина должна снизиться еще на 7,5 тыс. руб. за тонну, дизтоплива — на 22,5 тыс. руб. за тонну.

В пятницу ситуация в очередной раз обсуждалась на совещании с участниками рынка у вице-премьера Александра Новака. На нем отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных запасов. По данным ЦДУ ТЭК, суммарные товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн тонн. Товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе «Транснефти» составили 2,95 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства.

Источники “Ъ”, знакомые с ходом совещания, отметили, что оно прошло «неудачно» и нефтекомпаниям не удалось найти компромисс с властями.

При этом владельцам НПЗ фактически запретили снижать переработку. По словам собеседников “Ъ”, заседания будут проходить еженедельно, пока не будет выработана единая позиция. Но, говорят участники рынка, у производителей нефтепродуктов нет времени для долгих обсуждений, так как уже через неделю в России начнется масштабный профицит дизтоплива, объемы производства которого примерно вдвое превышают уровень потребления на внутреннем рынке. Так что сокращение загрузки неизбежно, отмечают они.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что оценить возможности перенаправления трубного дизтоплива с экспорта на внутренний рынок можно в 200–300 тыс. тонн в месяц и, исходя из максимально возможного уровня запасов «Транснефти» в 1,1 млн тонн, компания сможет принять не более 400 тыс. тонн, прежде чем ее работа будет осложнена из-за избыточного объема дизтоплива. При этом у НПЗ есть от одной до двух недель нормальной работы, говорит он, прежде чем они «зальются» дизтопливом и будут вынуждены снизить производство. Первые кандидаты на урезание переработки — заводы с крупными экспортными планами по дизтопливу на сентябрь (Волгоградский НПЗ, «Кинеф», «Танеко», Тюменский НПЗ, Пермский НПЗ), полагает источник “Ъ”.

Однако, считает он, урезание переработки приведет к усилению нехватки автобензина на внутреннем рынке. Собеседники в нескольких компаниях подтвердили, что их бензиновый баланс на сентябрь дефицитный. «Газпром нефть», вероятно, продолжит испытывать нехватку бензина в октябре из-за осенних ремонтов.

Ольга Мордюшенко