ВТБ: выдачи ипотеки в России за девять месяцев достигли 5,4 трлн рублей

В январе-сентябре банки предоставили физлицам на покупку недвижимости около 5,4 трлн руб., подсчитал ВТБ. Показатель первых девяти месяцев текущего года более чем на 10% превышает итог за весь 2022 год и близок к продажам 2021 года, когда ипотечным заемщикам было выдано около 5,7 трлн руб.

В ВТБ в период с начала января по конец сентября ипотеку оформили 214 тыс. заемщиков на 1,1 трлн руб., — это больше чем за весь прошедший год. Большинство ипотечных кредитов банк выдал в сентябре. Этот всплеск ВТБ объяснил повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличением первого взноса по госпрограммам. Всего в прошлом месяце заемщики получили в ВТБ на покупку недвижимости 232 млрд руб.

Среди регионов лидерами по объему продаж в сентябре стали Москва и Московская область (76,1 млрд руб.), Санкт-Петербург (23,8 млрд руб.), Татарстан (12,5 млрд руб.).

Основная доля выдач кредитов в январе-сентябре пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают вторичное жилье. При этом в августе и сентябре резко вырос спрос на льготную ипотеку. В июле на нее приходилось 42% от общего количества сделок, а в конце сентября — уже 56%.

В конце прошлой недели оператор льготных ипотечных программ АО «Дом.РФ» завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн руб. лимита кредитования, сообщили «Ъ» в компании. По традиции наибольший объем пришелся на крупнейших игроков, но в программу зашли и новые банки, ранее не принимавшие в ней участия.

Подробнее о росте числа банков—участников госпрограмм ипотеки — в материале «Ъ» «Льготам добавили лимит».

Милена Костерева