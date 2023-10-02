Льготам добавили лимит

Новые лимиты на выдачу льготных ипотечных кредитов распределены между банками, узнал “Ъ”. Всего разделили 1,9 трлн руб. По традиции наибольший объем пришелся на крупнейших игроков, но в программу зашли и новые банки, ранее не принимавшие в ней участия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оператор льготных ипотечных программ АО «Дом.РФ» в конце прошлой недели завершил распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн руб. лимита кредитования, сообщили “Ъ” в компании. По итогам общий лимит по «Льготной ипотеке» со ставкой до 8% вырос с 4,5 трлн до 5 трлн руб., по «Семейной ипотеке» со ставкой до 6% — с 3,1 трлн до 3,4 трлн руб., по «Дальневосточной ипотеке» под 2% — с 450 млрд до 1,3 трлн руб., по ИТ-ипотеке (до 5%) — с 240 млрд до 500 млрд руб. Постановление об увеличении лимитов правительство опубликовало в конце августа. Из исходного объема по льготной ипотеке на новостройки исполнение составляло 91%, по данным на 25 сентября, по семейной — 87%, по ИТ-ипотеке — 72,4%, и лишь по дальневосточной менее 25%.

Наибольший объем ушел Сбербанку, который занимает большую долю ипотечного рынка: в целом на 1,16 трлн руб. Больше всего банк получил по дальневосточной программе — 800 млрд руб. ВТБ расширил итоговый лимит по всем программам на 370 млрд руб. Оба госбанка — Сбербанк и ВТБ — получили одинаковые дополнительные лимиты по льготной, семейной и ИТ-ипотеке (по 181,6 млрд руб., 82 млрд руб. и 91,9 млрд руб. соответственно). Среди крупных игроков, получивших лимит, также Альфа-банк, банк «Дом.РФ», ПСБ, Росбанк и ряд других. Как уточнили в «Дом.РФ», в льготные программы включились несколько новых игроков, больше всего в «Семейную ипотеку» — Азиатско-Тихоокеанский банк, КБ «Ростфинанс», Генбанк.

Распределение крупнейших лимитов по льготным ипотечным программам (млрд руб.) Выйти из полноэкранного режима Название Всего В том числе На новостройки Семейная ИТ Дальневосточная Сбербанк 1157,07 181,62 81,96 91,95 801,54 ВТБ 369,68 181,62 81,96 91,95 14,14 Совкомбанк 81,79 29,80 35,29 3,18 13,51 Альфа-банк 74,14 30,51 30,33 13,30 — Банк «Дом.РФ» 47,09 13,94 14,97 14,76 3,42 Росбанк 46,56 12,71 5,46 28,38 — ГПБ 37,73 18,16 17,76 1,81 — «ФК Открытие» 31,51 6,13 9,25 8,56 7,58 Почта-банк 15,07 4,93 10,14 — — «Уралсиб» 12,11 7,52 4,59 — — Алмазэргиэнбанк 8,49 — — — 8,49 «Абсолют» 5,71 3,63 1,37 0,71 — УБРИР 3,04 1,74 0,91 0,39 — МТС-банк 2,87 0,54 2,11 0,21 — РНКБ 2,55 1,45 1,09 — — Открыть в новом окне Банки ранжированы по суммарному объему выделенных лимитов. По данным АО «Дом.РФ».

«Все средства распределены между кредиторами пропорционально объему требований на основе поданных заявок»,— пояснили в «Дом.РФ». По оценке управляющего директора «Дом.РФ» Светланы Некрасовой, общий объем льготной ипотеки превысил 10 трлн руб.: «За время действия программ жилищные условия улучшили более 2,1 млн семей».

В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. В ВТБ считают, что доплимит «позволит поддержать клиентский спрос на госпрограммы, возросший на фоне повышения ставок по рыночным кредитам». На фоне текущей денежно-кредитной политики и повышения ставок по рыночным программам доля кредитов с господдержкой продолжает расти, отмечает госпожа Некрасова: на них приходится уже 40% по количеству и более половины от объема всей выданной ипотеки (51%). По прогнозам ВТБ, в октябре—декабре доля госпрограмм в выдачах достигнет 60%.

По льготным кредитам, выдаваемым с 20 сентября, условия ужесточены (см. “Ъ” от 13 сентября): первоначальный взнос вырос с 15% до 20%. По оценке замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, это вряд ли приведет к снижению спроса. Ухудшились и ценовые параметры кредита. Как свидетельствует мониторинг ипотечных ставок «Дом.РФ» (проводится по крупнейшим участникам рынка), во второй половине сентября банки массово повысили и процентные ставки по госпрограммам — рост в диапазоне 0,3–0,7 процентного пункта (п. п.). В итоге средневзвешенная ставка по льготной и семейной ипотеке выросла на 0,4 п. п., до 7,9% и 5,9% соответственно.

«Если раньше банки охотно делились своим доходом, предоставляя дисконт к ставке по льготным программам, то теперь на фоне падения маржинальности рыночной ипотеки из-за роста ставок и ужесточения регулирования возможности банкиров явно сузились»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Однако льготная ипотека остается для банков источником гарантированного процентного дохода. Поскольку спрос на стандартные программы, как ожидается, снизится, отмечает эксперт, один из существенных и надежных способов заработать на ипотеке — это выдавать льготные кредиты.

Ольга Шерункова