Страховки пропишутся в договоре

Банки теперь обязаны прописывать в кредитном договоре все страховые продукты. Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября. А это значит, что заемщик сможет увидеть полную стоимость всех финансовых услуг с переплатами и страховыми премиями. ЦБ со своей стороны обещает усилить контроль за навязывание банковских услуг и кратно повысить штрафы для нарушителей. Поможет ли это отказаться от избыточных страховок? И можно ли их сократить? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Взять кредит без страховки практически не возможно, даже потребительский. Заем — это всегда риск и для банка, и для самого клиента . Но порой заемщик даже не знает, что обязательных банковских страховых продуктов, по сути, есть только два. От них отказаться нельзя.

При ипотеке — это страхование имущества (от утраты и порчи), а при автокредите — ОСАГО. Все остальное, даже каско — добровольное. Но на практике тот же жилищный кредит можно «обвесить» минимум еще тремя страховками. Сколько за это в итоге платит заемщик, посчитал для “Ъ FM” руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко:

«Есть три вида страхования, которые надо делать каждому. Это потеря имущества, потеря права собственности и жизни. В зависимости от возраста и пола — от 1% до 1,5%. Излишнее страхование или, как говорят, "навязанное", это, как правило, страхование жизни с завышенным тарифом. Не стандартным усредненным для молодого человека — 0,7%, а 2%, 3% или 4%».

Так вот сейчас все эти тарифы банки обязаны будут прописывать. И заемщик сможет видеть не только переплаты по самому кредиту, но и по всем страховым продуктам, включая премию. А, значит, выбирать, отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева:

«Это нововведение откроет человеку глаза на то, что страховки бывают разные. Нужно смотреть, сколько каждая из них стоит, насколько увеличиваются платежи. Второе — помнить о том, что если ему не подходят эти условия, он может отказаться от продукта, который ему, например, навязали. И последнее — есть право выбирать, услугами какой страховой человек может пользоваться, то есть это не обязательно должна быть та компания, которую предлагает банк».

Но действительно ли можно самим выбрать страховую, даже если это прописано в законе? Ведь чаще этот список дает банк. И предлагает, как правило, наиболее дорогую страховку, поскольку от этого зависит премия агента. Оказывается, можно, уверяет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин:

«Менеджера можно попросить все объяснить, но лучше разбираться самому. Ничто вам не мешает пойти в мобильное приложение банка, посмотреть, посчитать. В некоторых случаях со страховкой может получиться действительно дешевле. Причем вы можете вернуть все, в том числе и страховку в кредитах. Если банк начинает создавать вам некие не совсем правильные условия, у вас может измениться ставка, вы можете за эти 14 дней вернуть или купить какую-то другую страховку, которая оказалась дешевле. Главное — убедиться в том, что другая страховая аккредитована в вашем банке».

У заемщиков сейчас больше прав, чем у самих банков, утверждают собеседники “Ъ FM”. И даже манипуляции в виде повышения процентной ставки по кредиту в случае отказа от добровольных страховых продуктов ничего еще не означают. Главное все успеть за 14 дней, за так называемый период охлаждения, напоминает глава адвокатского кабинета Kislov.Law Сергей Кислов:

«Если банк говорит о том, что он будет расторгать или изменять условия договора кредита в зависимости от того, сколько видов и в каком объеме дополнительных услуг взято, в том числе если мы говорим о договоре страхования, то это все, безусловно, может негативно отразиться на самой финансовой организации. Суды общей юрисдикции встают на защиту именно потребителя. При хорошей юридической поддержке такое лицо может успешно защитить себя перед банком и оставить ровно ту ставку, которая изначально была в кредитном договоре».

На стороне заемщиков и сам регулятор. На прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может кратно увеличить штрафы за навязывание банками финансовых услуг. А в некоторых случаях даже приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп. Сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 0,1 % капитала, но не меньше 100 тыс. руб.

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