Набиуллина: ЦБ может кратно увеличить штрафы за навязывание банками услуг

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что осенью нынешнего года регулятор может впервые обязать отдельные банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам и потребовать их обратного выкупа. Также ЦБ может кратно повысить штрафы за навязывание услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас есть право приостановить продажу отдельных продуктов, требовать обратный выкуп, если эти продукты были недобросовестным образом проданы. Весной мы выявили ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов. Особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки»,— сообщила госпожа Набиуллина на XX Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, в случае, если нарушения при продаже страховых и инвестиционных продуктов будут выявлены вновь, ЦБ воспользуется своим правом «применить жесткие меры» к финорганизациям. Какие именно продукты могут запретить продавать банкам, глава регулятора не уточнила.

Также Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк сейчас готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов для банков за навязывание финансовых услуг (мисселинг). Она сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на подобные нарушения и считает необходимым внести изменения в законодательство. «Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы»,— уточнила руководитель регулятора.

В настоящее время Банк России за подобные нарушения может взыскать штраф в размере до 0,1% капитала, но не менее 100 тыс. руб. Если же предписание ЦБ не исполнено в срок или нарушения создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), штраф повышается до 1% капитала банка, но должен составлять не менее 1 млн руб.

Александр Кислов