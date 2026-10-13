Северные сияют
«Викинг» преподнес главную сенсацию дня в Лиге чемпионов, отняв очки у «Баварии»
14.10.2026, 01:50
13 октября общий этап Лиги чемпионов преподнес один крайне неожиданный результат. «Викинг» из норвежского города Ставангер сыграл вничью — 3:3 — с одним из фаворитов турнира, мюнхенской «Баварией». А помимо сенсационного итога, у матча был и закрученный сюжет. Скромная северная команда к перерыву вела в два мяча, по ходу второго тайма оказалась позади, но все-таки добыла очко.
Крупнейший немецкий таблоид Bild, конечно, немного грубил, называя вторничного соперника «Баварии» «никому неизвестным клубом». В Норвегии «Викинг» — величина. Почти 130-летняя история, девять чемпионских титулов и всего три года за пределами высшего дивизиона страны. Да даже европейские успехи у этой скромной команды были. От нее, например, в 2002 году вылетел из Кубка UEFA лондонский «Челси», еще не купленный Романом Абрамовичем, но уже добротно укомплектованный, с Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом, Эмманюэлем Пети, Джанфранко Дзолой в обойме.
Но правда в том, что о «Викинге» примерно с тех пор в большом европейском футболе ничего не было слышно. На фоне «Баварии» он действительно кажется букашкой. А потому ни ранний гол Джанни Стенснесса после углового, ни второй гол, забитый ближе к концу первого тайма Петером Кристиансеном, венчавший образцовую контратаку, не заставляли думать, что у мюнхенцев серьезные проблемы. Искусственный газон в Ставангере ее с виду не смущал. Играла она с запасом и все равно, разумеется, выглядела командой, которая наверняка ответит.
Преимущество «Баварии» впервые нашло отражение на табло на 54-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти. На излете часа игры английский форвард, главный претендент на «Золотой мяч», отличился с игры и восстановил паритет. А еще минут десять спустя гостей вывел вперед Луис Диас, завершивший симпатичную комбинацию. Представить, что фаворит не удержит перевес, было невозможно.
Однако не успели трибуны расстроиться, как им снова подарили надежду. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани позже винил своих игроков за потерю концентрации. Поступок вингера Майкла Олисе под это определение подходит. За считаные секунды француз получил две желтые карточки. Первую — за слишком откровенную задержку соперника. Вторую — за то, что швырнул мяч в лицо возмущенному оппоненту. В большинстве «Викинг» сподобился на несколько навалов и, уйдя от поражения на флажке благодаря голу головой Хермана Хёуге, заработал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Пострадал во вторник и еще один топ-клуб, миланский «Интер». Он на своем поле в еще одном сверхрезультативном матче уступил «Брюгге» — 3:4. Хет-трик в составе гостей сделал немецкий форвард Николо Тресольди, который теперь возглавляет классификацию бомбардиров главного еврокубка.
В центральном матче игрового дня мадридский «Атлетико» со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Юнайтед». Английский клуб, который выдал худший за четыре десятилетия старт сезона, уже на 48-й секунде оказался в роли догоняющего. Пабло Барриос завершил атаку, служившую наглядной демонстрацией оборонительных проблем противника. Ни один из полудесятка моментов манчестерцы не реализовали, а во втором тайме, уже играя вдесятером, они пропустили от Адемолы Лукмана. В итоге — 2:0 в пользу команды из столицы Испании. Давление на главного тренера «Юнайтед» Майкла Каррика растет — его команда одержала лишь две победы в девяти матчах текущего сезона.
Тем временем финалист прошлого розыгрыша «Арсенал» дома, в Лондоне, разгромил «Лилль» (3:0), «Вильярреал» на своем поле справился с «Наполи» (3:1), а «Лейпциг» — одолел ПСВ из Эйндховена (1:0). Еще в одном матче более позднего временного слота «Барселона» со счетом 4:1 в Стамбуле разгромила местный «Галатасарай», в составе которого впервые отличился российский полузащитник Алексей Батраков, перешедший минувшим летом из московского «Локомотива».
Чуть раньше первую победу в Лиге чемпионов одержал «Сабах» из Баку. Дебютант главного еврокубка на своем поле со счетом 2:0 обыграл пражскую «Славию», благодаря точным выстрелам вингеров Кахима Пэрриса и Джоя-Ланса Миккельса. Основанный меньше десяти лет назад «Сабах» стал второй азербайджанской командой, выигравшей матч основной сетки Лиги чемпионов. Первой был «Карабах», который в прошлом сезоне даже сумел протиснуться в play-off. В другом матче первого запуска лиссабонский «Спортинг» с таким же счетом на выезде обыграл «Ланс».
Среди команд, которые уже успели провести по две игры, по идеальному графику идут «Барселона», «Спортинг» и «Арсенал». Второй тур общего этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 14 октября, девятью встречами: «Ласк»—«Ливерпуль», «Фейенорд»—«Комо», «Астон Вилла»—«Фенербахче», «Бетис»—«Порту», «Будё-Глимт»—«Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити»—ПСЖ, «Рома»—«Реал», «Слован»—«Штутгарт» и «Шахтер»—АЕК.