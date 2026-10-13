Северные сияют

Но правда в том, что о «Викинге» примерно с тех пор в большом европейском футболе ничего не было слышно. На фоне «Баварии» он действительно кажется букашкой. А потому ни ранний гол Джанни Стенснесса после углового, ни второй гол, забитый ближе к концу первого тайма Петером Кристиансеном, венчавший образцовую контратаку, не заставляли думать, что у мюнхенцев серьезные проблемы. Искусственный газон в Ставангере ее с виду не смущал. Играла она с запасом и все равно, разумеется, выглядела командой, которая наверняка ответит.