Услуги не отвязываются от россиян

Россияне стали чаще жаловаться Центробанку на навязанные услуги при оформлении кредита. Финансовые организации, как сообщил регулятор, настойчиво предлагают клиентам различные страховки. Но есть и более нестандартные варианты, к примеру, услуги астролога и психолога. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ. При этом большинство претензий связаны с невозможностью вернуть деньги за уже оформленную дополнительную услугу по договору о займе, заключенному более года назад.

Банки активно продают, и, вероятно, будут продавать допуслуги потому, что это приносит им значительный доход, подчеркнул генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Проблема навязывания характерна для очень многих банков, и розничных, и универсальных. Понятно, что в основном это все-таки крупные игроки, потому что здесь важен поток, большой масштаб клиентской базы.

Вместе с тем некоторые из таких сервисов, в общем-то, полезны для клиентов. Бывает так, что это какая-то история достаточно, может быть, и нужная, но ее продают так, что невозможно зачастую от нее отказаться, либо этот клиент действительно даже не понимает, что он ее покупает, что это фактически входит в стоимость кредита.

Если со страхованием еще можно понять, что наличие такой защиты снижает риски, в том числе для банка, то остальные сервисы на стоимость кредита влиять не должны.

Если раньше чаще всего это были именно таковые услуги, то за последние несколько лет действительно эта структура сильно разнообразилась, появилось множество сервисов: и медицинских, в частности, телемедицина, и различных консьерж-услуг, и даже программы, например, психологической поддержки.

В данном случае так как эта услуга навязанная, можно сказать, предустановленная при кредите, то нет даже возможности как-то оспорить ее цену, условия и так далее.

Вместе с тем банк имеет право отказать в выдаче кредита любому клиенту, и поэтому какую-то аккуратную формулировку, непрямую, что если вы не купите дополнительные услуги, то с одобрением кредита будут проблемы, в общем-то, менеджер вполне может использовать.

На самом деле это вполне рабочая история, она неправильная, но при этом для банка это означает большой комиссионный доход. Можно так сформулировать, что клиент поймет ситуацию так, как будто он не получит кредит, если не согласится на такие условия.

Комиссионные доходы, особенно базирующиеся на продаже таких продуктов — от страхования и до различных консьерж-сервисов — это очень значимая доля в структуре прибыли банков, и она растет.

Некоторые розничные игроки, которые действительно зарабатывают достаточно много на потребкредитах, тем не менее могут получить на таких услугах фактически больше, чем процентная маржа от займов».

Согласно закону, у клиента есть так называемый «период охлаждения», в течение которого он может отказаться от допуслуг, навязанных банком. С января 2024 года его продолжительность собираются увеличить до месяца.

Противостоять навязыванию банками дополнительных услуг можно, но процедура непростая, заметила адвокат адвокатской коллегии «Еврозащита» Людмила Трифонова:

«Навязывание услуг у нас является противозаконным. Я думаю, что тут надо подавать коллективный иск, но он же должен быть на основании чего-то.

У нас еще работает Общество защиты потребителей, и общественные организации имеют право подавать такие иски. Но для этого нужно, чтобы были люди, которые будут писать свои заявления, просить о помощи.

Также можно обращаться и в ЦБ, чтобы он признал недействительным такие сделки и обязал банки, которые выдают кредиты, соответственно, не навязывать эти услуги. Я бы могла посоветовать действовать только так. У нас есть потребительские организации, куда можно обратиться, и я думаю, что они с удовольствием за это возьмутся».

Как писал “Ъ”, этим летом на встрече с руководителями микрофинансовых организаций топ-менеджеры Банка России пообещали исключать МФО из реестра за навязывание клиентам допуслуг.

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Андрей Загорский