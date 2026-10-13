ФБР задержало сотрудника OpenAI, установившего прослушку в офисе
14.10.2026, 01:58
ФБР задержало сотрудника OpenAI. Он установил в офисе компании прослушивающее устройство. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.
По данным Минюста США, задержанным оказался 35-летний гражданин Саудовской Аравии Абдулрахман Альфозан. Он работал в компании с июля 2025 года. Мужчину арестовали 9 октября, во вторник он впервые предстал перед судом.
По данным директора ФБР Кэша Пателя, Альфозан спрятал высокотехнологичное записывающее устройство в конференц-зале для тайной фиксации конфиденциальных обсуждений.
В OpenAI уточнили, что обнаруженный прибор изучили с использованием собственных моделей ИИ, установили его происхождение и выяснили, кто именно его установил. После этого компания передала материалы ФБР.